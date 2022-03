Vakantiepark Klein Giethoorn Opperdoes wordt Dormio Resort Medemblik

Dormio Group transformeert Vakantiepark Klein Giethoorn in Opperdoes (Noord-Holland) tot Dormio Resort Medemblik. De Arnhemse resortontwikkelaar is hiervoor een samenwerking aangegaan met grondeigenaar Rima BV. In de loop van 2022 wordt het bestaande kleinschalige park uitgebreid met 88 vakantiewoningen en een centrumgebouw met diverse faciliteiten. De gemeente Medemblik, waartoe het vakantiepark behoort, verwacht met de komst van het resort een positief effect op economie, werkgelegenheid en het verder toeristisch op de kaart zetten van de gemeente.

Ontwerp traditioneel Westfries lintdorp

Het ontwerp van het nieuwe resort is gebaseerd op de historische bouwstijl die ook in het centrum van de stad Medemblik te vinden is. Ook de slootjes en bruggen van een traditioneel Westfries lintdorp komen terug in het ontwerp. Directeur van Dormio Group Don van Schaik zegt over de nieuwe aanwinst: “Dormio is altijd op zoek naar bijzondere locaties voor haar resorts. Wij vinden dat deze locatie het Westfriese gevoel met zijn typerende bouwstijl en zijn vaarten mooi weergeeft. We zijn dan ook erg blij dat we hier weer een viersterren resort mogen gaan realiseren dat opgaat in zijn omgeving. Onze gasten kunnen van hieruit de gehele omgeving, met Medemblik en het IJsselmeer als grote trekkers, gaan ontdekken. Wij hopen in het najaar met de bouw te gaan starten om 1,5 jaar later de eerste gasten te kunnen ontvangen.”

Vitale verblijfsrecreatie

Het nieuwe resort past in de plannen van de gemeente Medemblik, die werkt aan de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de gemeente. Het huidige Klein Giethoorn is met 30 kleine recreatiewoningen in de basis al een vitaal park, een locatie met de potentie om toeristen te kunnen ontvangen. Er was in het bestemmingsplan al voorzien dat het park vergroot kon worden. Dat kan, dankzij de goed ontvangen plannen van Dormio Group voor een recreatiepark geïnspireerd op de Westfriese bouwstijl, nu worden gerealiseerd.

Beter aanbod

De gemeente is blij met de ontwikkelingen. Wethouder toerisme en recreatie Harry Nederpelt: “De gemeente heeft al jaren de wens om dit vakantiepark op deze prachtige plek in de gemeente Medemblik te realiseren. Dat gaat nu ook echt gaat gebeuren met een grote internationale speler en daar zijn we erg trots op.” Voor de gemeente betekent meer bezoekers een boost voor de lokale economie, inclusief meer mogelijkheden voor horeca en toeristische ondernemers. “Precies de sector die het de afgelopen jaren erg zwaar heeft gehad”, aldus de wethouder. Met de komst van Dormio Resort Medemblik worden naar verwachting zo’n 36 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.