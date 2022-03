Sandals® Resorts viert 40-jarig bestaan en kondigt  ’40 for 40 initiative’ aan om Caribische gemeenschappen te ondersteunen

Sandals gasten welkom om actief aan de projecten bij te dragen tijdens hun vakantie

In samenwerking met haar non-profit tak Sandals Foundation, heeft Sandals Resorts International (SRI), 40 projecten van het ‘40 for 40 initiative’ aangekondigd. Gelanceerd als onderdeel van de viering van het 40-jarig bestaan van Sandals, gaan deze plaatsvinden op alle acht bestemmingen waar Sandals Resorts actief is om lokale gemeenschappen te ondersteunen en de natuur te beschermen.

Overal in het Caribisch gebied steken niet alleen teamleden van Sandals Resorts, Beaches® Resorts en de Sandals Foundation de handen uit de mouwen, bezoekende gasten kunnen ook aan veel van de projecten actief deelnemen. De projecten bestrijken een breed terrein zoals natuurbehoud, voedselzekerheid, lokale economie en behoud van cultureel erfgoed.

“Toerisme heeft de kracht om niet alleen het leven van gasten te verrijken die zich tijdens hun vakantie onderdompelen in de charme en cultuur van het Caribisch gebied, maar ook het leven van onze teamleden en hun families in de regio”, zei Adam Stewart, Executive Chairman van Sandals Resorts International en President en Founder van de Sandals Foundation. “Dit is het belangrijke werk waarop we voortbouwen en vandaag vieren, als onderdeel van onze niet-aflatende inspanningen om de link tussen toerisme en de empowerment van onze lokale Caribische gemeenschappen te versterken.”

Natuurbehoud en tours

Via Sandals Foundation, is met de investering van miljoenen in voorlichtingsprogramma’s, het toewijzen van beschermde maritieme gebieden en het planten van meer dan 12.000 koralen het milieu een prioriteit voor SRI. Binnen het 40 for 40 initiative is het team een samenwerking aangegaan met PADI (Professional Association of Diving Instructors) om het ‘Sea the Legacy of Love’ programma te implementeren. Hierbij krijgen 40 Caribische inwoners van de zes eilanden de gelegenheid hun duikbrevet te halen. Dit, samen met de mogelijkheid voor gasten deel te nemen aan activiteiten zoals het planten van koraal, heeft een positieve impact op het leven in de zee. ‘Sea the Legacay of Love’ is een eerbetoon aan wijlen Gordon ‘Butch’ Stewart, oprichter van Sandals en Sandals Foundation en filantroop in hart en nieren.

Andere projecten zijn onder meer de ondersteuning van de Andromeda-tuinen, een botanische tuin van 6,5 hectare in Barbados, aangelegd in de jaren 1950, en het verstrekken van financiering om te helpen bij het herstel van zandduinen in Lucayan National Park in de Bahama’s die zwaar werden getroffen door invasieve planten en stormvloeden.

Investeren in voedselzekerheid

Samen met de Sandals Foundation verhoogt SRI, dat meer dan 90% van zijn voedselvoorziening lokaal betrekt, zijn investeringen in de landbouw en de instellingen die de volgende generatie producenten opleiden. Verschillende bijdragen zijn onder meer het doneren van apparatuur aan het Agriculture Training College in Barbados, de bouw van hydrocultuur in het Gilbert Agricultural and Rural Development Centre in Antigua. Ook het Grenada Network of Rural Women Producers (GRENROP) wordt gesteund waarmee een groep van 65 lokale vrouwen en kwetsbare jongeren geholpen wordt financieel onafhankelijk te worden door middel van landbouw.

Ondersteuning voor kleine bedrijven en de lokale markt

De Sandals Foundation blijft investeren in lokale bedrijven zoals de Oistins Fish Fry in Barbados, waar zowel de lokale bevolking als bezoekers elkaar ontmoeten en genieten van vers bereide zeevruchten. Gasten van Sandals kunnen deelnemen aan betaalde rondleidingen die deze verkopers ondersteunen in hun levensonderhoud. Sandals Foundation zich in om het welzijn en het verdienpotentieel van exploitanten te verbeteren door de infrastructuur van andere locaties te upgraden, zoals de Cultural Market Place in Turks- en Caicoseilanden en Pineapple Craft Market op Jamaica. De lokale projecten van de Sandals Foundation worden belicht op het resort en nodigen gasten uit om te steunen door middel van donaties.

Lokale ambachtslieden steunen

Jarenlang hebben gasten van Sandals and Beaches Resorts toegang gehad tot lokaal gemaakte artikelen in de winkels van de resorts, waarvan de opbrengst opnieuw wordt geïnvesteerd in lokale gemeenschapsgroepen. De Sandals Foundation breidt haar enorm succesvolle Caribbean Artisan Program uit door meer ambachtslieden op te leiden op meer eilanden, waaronder Curaçao, St. Lucia, de Bahama’s en Turks & Caicos. Hierdoor krijgen nog meer bezoekers de kans krijgen om een ​​handgemaakt stuk van de regio mee naar huis te nemen. Ook realiseert SRI in enkele resorts pop-upwinkels zodat gasten de makers persoonlijk ontmoeten.

Muziekeducatie en entertainment

Van ska en calypso tot Jamaica’s iconische reggae en dancehall, de onmiskenbare sound van de Caraïben draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied. Samen met internationale partners worden muziekdocenten van middelbare scholen en universiteiten getraind om de iconische geluiden van de regio verder te ontwikkelen.

Gastvrijheidstraining en –certificering

De teams van Sandals Resorts en de Sandals Foundation ondersteunen gastvrijheidstrainingen en certificeringsprogramma’s om de beroepsvaardigheden op het gebied van eten en drinken, gezondheid, schoonheid en welzijn te versterken. In Antigua kunnen stagiaires certificaten behalen om vaardigheden op te doen voor de snelgroeiende wellnesssector. In Exuma en New Providence, de Bahama’s, zal de Foundation helpen met programma’s van een jaar die commerciële voedselbereiding ondersteunen.

“We zijn erg enthousiast over deze 40 projecten en onze rol bij het realiseren van de impact die toerisme heeft in het Caribisch gebied”, zegt Heidi Clarke, Executive Director van de Sandals Foundation. “Toerisme raakt bijna alle uithoeken van lokale gemeenschappen en beseffen dat we het verschil kunnen maken in het leven van mensen. We zijn elke gast, teamlid, partner, reisadviseur, donateur en supporter die zich vrijwillig heeft ingezet of ons heeft gesteund om alfabetisering, gezondheidszorg, jeugdbetrokkenheid en de vele andere gebieden waarop we ons richten, enorm dankbaar te zijn. Samen met onze SRI-teamgenoten zullen we de kracht van het toerisme blijven gebruiken om blijvende verandering teweeg te brengen”, aldus Clarke.

Sinds de oprichting in 2009 heeft de Sandals Foundation projecten en programma’s uitgevoerd met een waarde van bijna 79 miljoen dollar, die de levens van meer dan 1,1 miljoen mensen positief hebben beïnvloed. Op vrijdag 18 maart vierde Sandals Foundation haar 13-jarig bestaan.

Ga voor meer informatie over de Sandals Foundation en om te doneren naar: https://sandalsfoundation.org. Meer informatie over Sandals Resorts op sandalsresorts.eu