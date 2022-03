In het wild bedreigde diersoort ter wereld gekomen in Beekse Bergen 

Beekse Bergen heeft er met de geboorte van de okapi een nieuwe bewoner bij. Het kleine mannetje kwam op vrijdag 25 maart ter wereld. De soort wordt in het wild bedreigd.

“Het jong heeft de naam Dex gekregen en het gaat erg goed met hem. Ook met moeder Abeni en met vader Zukuma gaat het goed,” zegt zoölogisch manager Martin van Hees.

Bedreiging

De dieren leven in het wild vooral in de dichtbegroeide regenwouden van de Democratische Republiek Congo. In dit gebied is de grootste dierlijke vijand van de okapi het luipaard. Daarnaast vormt ook de mens een grote bedreiging voor het dier. Door de plaatselijke bevolking wordt er namelijk op deze soort gejaagd voor het vlees en de huid van deze dieren. Ook neemt het leefgebied van de okapi af door het kappen van het regenwoud.

Voor behoud van deze soort is er een Europees managementprogramma opgezet waar Beekse Bergen ook aan meedoet. Dierentuinen zorgen via dit programma voor een gezonde reserve-populatie. Voor moeder Abeni en vader Zukuma is dit het derde jong. Zaïre was het eerste kalf en is voor dit programma in 2020 naar Antwerpen Zoo verhuisd. Ook broer Guus verhuist hiervoor binnenkort naar een andere dierentuin. In Beekse Bergen wonen met het jong erbij nu vijf okapi’s.

Bijdragen

Van Hees laat weten: “Wij zijn erg blij dat we met de komst van Dex kunnen bijdragen aan het behoud van deze in de natuur bedreigde diersoort.” Daarnaast ondersteunt Beekse Bergen via Stichting Wildlife het Okapi Conservation Project. Het project betrekt de lokale bevolking bij de bescherming van het tropische regenwoud en van de dieren die hier leven. Zo worden mensen in de omgeving opgeleid tot ranger, waardoor zij onder andere leren hoe ze vaststrikken kunnen verwijderen.

Het jong is na een draagtijd van ongeveer vijftien maanden geboren. In het wild loopt een jong de eerste twee dagen achter zijn moeder aan. Daarna maakt de moeder een nest op een veilige plek tussen de struiken. Hier blijft het jong ongeveer twee maanden verstopt. Hij verbruikt hierdoor weinig energie en hoeft daardoor weinig bij de moeder te drinken. Het jong heeft daardoor ook weinig ontlasting, wat goed is voor de veiligheid: om te poepen moeten ze namelijk het nest verlaten, aangezien ze dat zo ver mogelijk weg doen van hun schuilplaats, om te voorkomen dat roofdieren het nest kunnen ruiken.

Bosgiraffes

Okapi’s behoren tot dezelfde familie als de giraffe. Ze hebben ook een lange nek, relatief hoge poten en dezelfde soort hoorns. Daarnaast zijn ook de tongen van beide dieren ongeveer 35 centimeter lang en blauw van kleur. Deze lange tong hebben ze nodig om bladeren van hoge bomen te eten, om dingen te onderzoeken en om hun ogen schoon te likken. Omdat de dieren vooral in de dichtbegroeide bossen leven, worden ze ook wel ‘bosgiraffes’ genoemd.

Deze diersoort heeft ook grote oren. Deze oren zijn belangrijk, aangezien het dier door het dichtbegroeide regenwoud niet goed kan zien of er in de verte gevaar aankomt. Door de grote oren is het mogelijk om geluiden van grote afstand op te vangen, waardoor de okapi’s bedreigingen al snel kunnen herkennen.

Unieke strepen

Okapi’s hebben een donkerrode, bruine of zwarte vacht met witte strepen op de billen en poten. Deze strepen zorgen ervoor dat de dieren in het wild gecamoufleerd zijn. De strepen zijn bij ieder okapi uniek, waardoor de moeder en het jong elkaar kunnen herkennen.

Afbeelding: Beekse Bergen/Mariska Vermij – van Dijk.