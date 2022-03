bijRoozen wordt Leijland

Het jaar 2021 begon voor ons bijzonder. Want op de eerste zondag van dat jaar mochten we het koopcontract

van bijRoozen in Vorstenbosch tekenen. Daarmee hadden we niet alleen een prachtige woning gekocht op een

heerlijke plekje, maar ook een bedrijf en een nieuw leven. Een nieuw leven als beheerders van een minicamping,

groepsaccommodaties en yoga-ruimte. Na een jaar (proef)draaien is het tijd om het van de daken te

schreeuwen en verder te gaan onder onze eigen naam: We dopen ons geliefde landje om tot Leijland, het

mooie landje langs de Leijgraaf.

Wij zijn Daan (48), Marlien (47), Ties (20) en Piet (17). Wij zijn levensgenieters en vinden het leuk om het

mensen naar de zin te maken. Wij krijgen daar op Leijland volop de kans voor! We zijn opgegroeid in de regio;

kennen de omgeving & de Brabantse gastvrijheid en kamperen zelf ook graag. We zijn trotse ambassadeurs van

de Maashorst en wijzen onze gasten graag op al het moois & leuks in de omgeving.

We heten onze gasten graag welkom op onze mini-camping. In onze ingerichte tent, veldhut of gewoon op het

veld met een eigen kampeermiddel. Onze luxe groepsaccommodaties zijn ideaal voor familie- en

vriendengroepen. Dankzij de trainings-/yoga-ruimte ontvangen we ook graag groepen voor een spirituele reis

of retreat of bedrijven die graag in een andere omgeving van gedachten wisselen.

Vanaf 1 april 2022 wijzigen onze gegevens en zullen we verder gaan als Leijland.

Leijland

Mini-camping, vakantiehuizen, Zenlokaal

www.bijroozen.nl -> per 1 april www.leijland.nl

info@bijroozen.nl -> per 1 april info@leijland.nl

Scheiweg 7

5476 VV Vorstenbosch