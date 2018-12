Nominatie Beerze Bulten ANWB ‘Camping van het jaar 2019’

Beerze Bulten is genomineerd voor ANWB ‘Camping van het jaar 2019’. Op 9 januari 2019 wordt de winnaar van deze felbegeerde award bekend gemaakt. Met nog 19 andere Europese campings maakt de camping uit Beerze kans op deze titel.

Stem van het publiek

In tegenstelling tot voorgaande jaren bepaalt niet een vakjury wie de prijs wint, maar werden alle ANWB-leden en kampeerders opgeroepen om een stem uit te brengen op hun favoriete camping. Er kon gestemd worden op 3 categorieën; de fijnste gezinscamping, de beste huuraccommodatie en de mooiste, groenste camping. Op dit moment is nog niet bekend in welke categorie Vakantiepark Beerze Bulten is genomineerd. Dit wordt in de ‘’Kampeer en Caravan Kampioen’’, ook wel KCK, van 18 december bekend gemaakt. Op woensdag 9 januari 2019 wordt de winnaar per categorie bekend gemaakt tijdens het ANWB Camping Gala. Eigenaar Gerrit-Jan Hagedoorn: “De opzet is dit jaar anders dan andere jaren, dus we zijn verrast en vereerd dat onze gasten zo massaal op ons gestemd en dat wij weer bij de top van Europa horen. Pas 2 jaar geleden werden we Camping van het jaar 2017 in de categorie mooiste camping voor gezinnen met kinderen (tot 12 jaar)’. Het is echt gaaf dat we nu al weer mee dingen naar een prijs. De ANWB-verkiezing is toch wel een beetje de ‘Champions League’ in de kampeersector.