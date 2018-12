Diamant-groep kiest voor toilethygiëne van Vendor

De Diamant-groep heeft besloten haar opdracht voor het verzorgen van de toilethygiëne in de sanitaire ruimtes bij Vendor neer te leggen. In aanwezigheid van Claire Druijts, Inkoopadviseur Diamant-groep, werd met de handtekening van Dennis Kleppe, CFO Vendor, op 22 november jl. de nieuwe overeenkomst bekrachtigd. Medewerkers en bezoekers hebben hierdoor de komende jaren beschikking over frisse en hygiënische toiletruimtes.

“De oplossing van Vendor biedt het juiste antwoord op onze behoefte aan toilethygiëne”, vertelt Claire Druijts. “Doorslaggevend in de keuze is de persoonlijk aanpak die zij bieden, de mate van flexibiliteit in service en de manier waarop Vendor het MVO heeft geïntegreerd in haar bedrijfsvoering. We kijken uit naar een mooie samenwerking!”

Social return on investment (SROI)

Als onderdeel van de overeenkomst zal Vendor een deel van de investering inzetten voor de invulling van haar activiteiten op het gebied van social return. Zo zal Vendor onder meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt tijdens de implementatiefase inzetten. Hier zullen zij de monteurs ondersteunen met voorbereidende werkzaamheden ter bevordering van een optimale installatie. Nadien dragen zij zorg voor de representativiteit van de diverse toiletruimtes. “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog op de agenda bij ons. De samenwerking met de Diamant-groep sluit hier naadloos op aan. Onze slogan is niet voor niets: “Smart solutions, happy people”, aldus Dennis Kleppe. Na het officiële gedeelte kreeg de Diamant-groep delegatie een rondleiding door de Productie en Expeditie. Johan van Groenendaal, Coördinator facilitaire ondersteuning en Leo Doomen, Coördinator gebouwenbeheer: “Indrukwekkend om te zien hoe de toiletrollen en handdoekcassettes, die straks in onze toiletruimtes terechtkomen, worden gemaakt. Daarnaast was er de mogelijkheid kennis te maken met de medewerker die momenteel via een BBL-opleiding leren en werken combineert en straks onze orders zal gaan picken. Dat maakt het persoonlijk, iets dat we als leerwerkbedrijf waarderen.”