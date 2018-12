Overijssel: de kampeerprovincie van Nederland

Vechtdal met 8 ANWB Top Campings een waar kampeerparadijs

Nederland telt in 2019 49 ANWB Top campings. Daarvan liggen er maar liefst 14 in de provincie Overijssel (bijna 30%). Dat geeft aan dat het kwaliteitsniveau van de Overijsselse campings hoog is. De ontwikkeling dat Overijssel relatief veel overnachtingen uit kamperen haalt zet daarmee door. De kampeersector presteert hier in de afgelopen jaren beter dan de landelijke, dalende, trend.



180 ANWB Top campings in 2019

Precies 180 campings in Europa mogen zich ANWB Top camping 2019 noemen. Van de 180 liggen er liefst 49 in Nederland. ANWB Top camping is het predicaat voor campings die de maximale score van 5 sterren halen bij de ANWB campinginspectie. ANWB Top campings hebben prachtig sanitair, een geweldig terrein en heel veel voorzieningen. Alle ANWB Erkende en ANWB Top campings zijn te vinden op www.anwbcamping.nl en in de gids ANWB Erkende campings 2019.

Vechtdal (Overijssel) kampeerregio nummer 1 van Nederland

Provincie Overijssel is binnen Oost Nederland opnieuw koploper met 14 ANWB Top campings gevolgd door Zeeland (9) en Gelderland (8). De grootste dichtheid aan ANWB Topcampings vinden we opnieuw op een smalle strook aan weerszijden van de Overijsselse Vecht, waar maar liefst acht 5-sterrencampings die door de ANWB zijn aangemerkt als Topcamping, Daarmee is het Vechtdal een waar kampeerparadijs! Bekijk het overzicht van de 14 Overijsselse ANWB Topcampings.

Overijssel verrast je met ruimte en aandacht

Het is er nog; een plek in Nederland waar het leven puur en ongecompliceerd is. Waar mensen naar elkaar omzien. Waar je kunt genieten van uitgestrekte natuurgebieden, kilometerslange fiets- en wandelpaden, karakteristieke dorpen en historische (hanze)steden. Kortom ruimte en aandacht. En omdat het Oosten zoveel te bieden heeft, verzamelen wij bijzondere verhalen en geven we tips voor een onvergetelijk bezoek aan onze regio. Welkom in Oost! Klik hier voor meer informatie.

Foto Camping De Kleine Wolf : Bron Vechtdal Marketing/MarketingOost