Nieuwe algemeen directeur Koninklijke Horeca Nederland

Dirk Beljaarts wordt de nieuwe algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hij volgt Rob Bongenaar op, die op 1 oktober jl. afscheid nam. Beljaarts is vanaf 2014 General Manager van Novotel Amsterdam City en lid van het Landelijk Bestuur van KHN.

Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “Ik ben er heel blij mee dat Dirk Beljaarts de nieuwe algemeen directeur van onze branchevereniging wordt. Dirk is niet alleen iemand die de horeca door-en-door kent, maar ook een charismatisch leider en een betrokken, open persoon. Hij is een strategisch bestuurder met gevoel voor politiek, een ondernemer en iemand die mensen met elkaar weet te verbinden. En dat is precies wat we nodig hebben bij KHN. Zeker in de huidige turbulente tijd waarin digitalisering, flexibilisering (blurring) en personalisering impact heeft op de horeca. Juist nu moeten wij als branchevereniging onze toegevoegde waarde aantonen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Dirk daar een succes van gaat maken.”

Over Dirk Beljaarts

Dirk Beljaarts begint op 1 februari 2019 als algemeen directeur van KHN. Naast zijn huidige functie bij Novotel Amsterdam City is hij lid van de Raad van Advies bij het Frans Hals Museum in Haarlem en Honorair Consul van Hongarije in Nederland. Hij was eerder onder meer General Manager bij diverse Golden Tulip Hotels Nederland en Duitsland. Daarnaast was hij als toezichthouder jarenlang actief in de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Merinos-De Merwelanden in Dordrecht.

KHN wil het verschil maken voor leden

Dirk Beljaarts: “Ik heb een enorme passie voor de horeca. Na de hoge hotelschool heb ik altijd in de horeca gewerkt. Ik kijk er erg naar uit om voor KHN te gaan werken. Sámen met alle medewerkers wil ik me ervoor inzetten dat onze leden zien én merken dat we ons hard voor ze maken: zowel collectief als individueel. Ik geloof in de kracht van goede belangenbehartiging in politiek Den Haag en op lokaal niveau. Dáár moeten we opkomen voor het belang van horecaondernemers. Daarnaast gaan we ervoor om vanuit KHN een pakket van goede producten en diensten aan te bieden dat voor onze leden het verschil maakt. En ten slotte kunnen KHN-leden ook voor advies en ondersteuning op maat bij ons terecht. Met die drie pijlers, waar ik heel erg in geloof, ondersteunen we onze leden; nu en in de toekomst. Zodat zij ervoor kunnen zorgen dat hun gasten waardevolle momenten beleven.”