4 ANWB Top campings in Twente

Ardoer Camping De Noetselerberg, Camping De Papillon, Camping De Molenhof, Vakantiepark Mölke mogen zich ook in 2019 ANWB Top camping noemen. De ANWB Top campings zijn allemaal 5 sterrencampings die jaarlijks door de ANWB worden geselecteerd en zijn herkenbaar aan het label Top camping 2019. De lijst werd door ANWB met 180 ANWB Top campings in Europa gepubliceerd. Hiervan liggen er 49 in Nederland.

Overijssel koploper als kampeerregio

Een camping krijgt niet zomaar de titel topcamping. Daarvoor moet de camping wel aan strenge eisen voldoen. De ANWB TOP campings blinken uit in een fantastisch terrein, vele voorzieningen en een uitstekend sanitair. Van de 180 ANWB Top campings in Europa, zijn er 14 in Overijssel, waarvan 4 campings gelegen in Twente. Alleen de mooiste en beste campings van Twente verdienen de kwalificatie topcamping. Omdat vooral jonge gezinnen met kinderen vaak kiezen voor een kampeervakantie is iedere topcamping in Twente ook kindvriendelijk. Er is voldoende speelgelegenheid en een veilig kinderbadje waar ook de kleintjes die nog niet kunnen zwemmen van het water kunnen genieten. Bij deze campings en vakantieparken weet de vakantiegast zeker dat hij goed zit.

Score campings in sterren

Campings met meer dan drie sterren ontvangen het predicaat ANWB Erkende camping. Als enige partij in Nederland voert de ANWB volledig onafhankelijke campinginspecties uit in Europa.

Tijd Zat in Twente. Landgoed van Nederland

Vakantie in Twente is een eigenzinnige, transformerende beleving en daarmee is Twente één van de belangrijkste vakantiebestemmingen van Nederland. Tijdens je vakantie in Twente laten we je zien dat het anders kan. Laten we je kennismaken met een andere levenshouding en een ander levensritme. Hierdoor breek je los uit je dagelijkse patronen, zodat je weer dichter bij jezelf komt. Want als tijd ons kostbaarste bezit is, dan is Twente de rijkste regio van Nederland. Klik hier voor informatie.