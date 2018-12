Bultje Foundation laat kinderwensen uitkomen bij Intertoys Ommen Sinds dit weekend is er een speciale etalage van de Bultje Foundation in Intertoys Ommen. In deze etalage kunnen mensen een speciale kerstwens achterlaten in de kerstboom voor kinderen die het nodig hebben. De Bultje Foundation brengt een deel van deze wensen in vervulling. Wie verras jij deze kerst?

De speelgoedwinkel in Ommen heeft haar etalage beschikbaar gesteld om zo het goede doel een handje te helpen. In deze etalage staat een wensboom en de bezoekers van de winkel kunnen een wenskaart invullen voor iemand anders. Onder de noemer ‘Wie verras jij deze kerst?’ mogen wensen in de boom worden gehangen voor kinderen wel iets extra’s verdienen. Bijvoorbeeld voor kinderen die ziek zijn of die door een beperking geen kind meer kunnen zijn. Na de kerstvakantie wordt er een keuze gemaakt uit de wensen en zal de Bultje Foundation een deel van de wensen in vervulling brengen.

Michiel de Groot (Intertoys Ommen): “Wij zetten ons regelmatig in voor goede doelen en werken al lange tijd samen met Vakantiepark Beerze Bulten. Daarom dragen wij een warm hart toe aan de Bultje Foundation waar kinderen centraal staan. Helemaal tijdens de kerst kunnen veel kinderen wel een opkikkertje gebruiken, dus het beschikbaar stellen van onze etalage was een kleine moeite. Hopelijk levert het veel mooie wensen op.”

Kerstmarkt Ommen Tijdens de kerstmarkt in Ommen die op zaterdag 15 december plaatsvindt is de Bultje Foundation ook vertegenwoordigd. Samen met Bultje het konijn en Aart Schroefdraad wordt er geld ingezameld voor de foundation. Johanneke Hagedoorn (Bultje Foundation): “Ieder jaar doen wij wel iets extra’s voor kinderen tijdens de kerst. Hoe mooi is het om het dit jaar dichterbij huis te doen? Dankzij de etalage van Intertoys kunnen wij de foundation in de regio kenbaar maken en hopelijk kinderen helpen die het nodig heeft.”

Bultje Foundation De Bultje Foundation is een initiatief van Vakantiepark Beerze Bulten en is opgericht in 2013. Voor de Bultje Foundation steunde Beerze Bulten elk jaar een ander goed doel zoals Stichting Duchenne en Make a Wish. Dit zijn mooie, maar ook grote doelen en daarom besloot de familie Hagedoorn in 2013 om het roer om te gooien en een eigen foundation op te richten. Op deze manier krijgen kleine, lokale of regionale initiatieven ook een kans. Het doel van de Bultje Foundation is om kinderen weer kind te laten zijn.