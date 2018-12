VisitBrabant verwelkomt Kasteel Heeswijk als Tradepartner

Op woensdag 12 december ondertekenden Luc Eekhout, directeur Kasteel Heeswijk, wethouder Peter van Boekel van Gemeente Bernheze en Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant, in het kasteel een partnerovereenkomst, waarmee Kasteel Heeswijk aansluit bij de Brabantse Trade-alliantie. Deze overeenkomst bekrachtigt de samenwerking om Brabant en Kasteel Heeswijk bij de internationale traveltrade-markt op het netvlies te krijgen als aantrekkelijke toeristische bestemming.

De Brabantse Trade-alliantie is een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste Brabantse topattractoren in samenwerking met VisitBrabant. Partners zijn De Efteling, Eindhoven365, de gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Breda, gemeente Tilburg, Het Noordbrabants Museum, Van Gogh Brabant, Libéma (Beekse Bergen) en Heusdens Buro voor Toerisme. Kasteel Heeswijk sluit aan als eerste zogenaamde ‘Talent Partner’. Talent Partners vormen een belangrijke aanvulling op de topattractoren binnen de thematische benadering van VisitBrabant richting deze traveltrade-markt. De afgelopen jaren heeft VisitBrabant haar strategie stevig uitgebouwd om meer mensen van verder weg te inspireren voor een bezoek aan Brabant en hen te stimuleren langer te verblijven en meer te besteden. De marketingactiviteiten richting de internationale traveltrade zijn daar een belangrijk onderdeel van. Reden voor Kasteel Heeswijk om aan te sluiten bij de alliantie en zo ook vorm te geven aan haar eigen ambities.

Mobiliseren van de (inter)nationale reismarkt

Via een uitgebreid marketingprogramma interesseert VisitBrabant een groot netwerk van (inter)nationale pers, touroperators, cultuurverenigingen, busmaatschappijen, riviercruisemaatschappijen en andere organisatoren van reizen doorlopend voor het Brabantse vrijetijdsaanbod. VisitBrabant richt zich daarbij op Brabantse Iconen zoals Van Gogh en Design en haar topbestemmingen. Dat leidt tot een groter bereik en een duidelijk onderscheidend vermogen in het internationale speelveld. Luc Eekhout: “Voor het ‘Kasteel van Brabant’ is dit een geweldige manier om ons professioneel in het internationaal toerisme te profileren.”