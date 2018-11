NOVASOL Vakantiehuizen ondersteunt de Femke Foundation

Vakantiehuizenspecialist NOVASOL reikt jaarlijks een award uit aan een medewerker die zich op bijzondere wijze onderscheidt binnen de organisatie. De winnaar ontvangt naast de eer en een geldbedrag ook de mogelijkheid om persoonlijk een goed doel aan te wijzen dat in aanmerking komt voor een donatie. Dit jaar komt is de “Ole Nielsen Award” toegekend aan een van de medewerkers van het Benelux kantoor. De keuze is gevallen op de Femke Foundation aan wie het geldbedrag van € 5.000 zal worden gedoneerd. Tijdens de jaarlijkse meeting, welke dit jaar plaatsvond op het Griekse eiland Rhodos en waar ruim 800 medewerkers van NOVASOL aanwezig waren, maakte Jan Haapanen, CEO van NOVASOL A/S, de winnaar van de Ole Nielsen Award bekend. Deze bijzondere onderscheiding is opgedragen aan Ole Nielsen, een vroegere medewerker van NOVASOL, die helaas op jonge leeftijd is overleden. De award is in 2018 gewonnen door Marijn Bekkers, Contract Manager voor de Benelux. Frans Schoon, Directeur NOVASOL Benelux is bijzonder content en ontzettend trots dat juist Marijn deze award heeft gewonnen vanwege zijn niet aflatende inzet en gedrevenheid bij NOVASOL. “Het is een eer voor Marijn en ons team om de award in ontvangst te mogen nemen. Uitermate verdiend door deze zeer gemotiveerde collega, die zich met bijzonder veel toewijding inzet voor NOVASOL op alle denkbare gebieden.”

Femke Foundation als doel

Awardwinnaar Marijn kiest ervoor de € 5.000,- te schenken aan de Femke Foundation, een organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren met onbekende en onbegrepen ziektes. Marijn maakte deze persoonlijke keuze op basis van ervaringen vanuit zijn eigen jeugd. “Kinderen en jongeren met een onbekende of niet begrepen ziekte hebben namelijk óók recht op aandacht,” aldus Marijn. Dit goede doel laat wensen in vervulling gaan van kinderen en jongeren tot 22 jaar. Afgelopen jaar organiseerde de Femke Foundation activiteiten voor kinderen en jongeren zoals een dag figureren in een film, een meet en greet met een bekende zanger of sporter en de mogelijkheid om een bijzondere voetbalwedstrijd bij te wonen.