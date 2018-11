Toverland zoekt kinderen voor nieuwe kerstshow

Attractiepark Toverland presenteert deze kerstvakantie een nieuwe goochelshow. In deze show transformeert een jonge goochelaar naar zijn oudere zelf en ontdekt hij zijn ware magie. Toverland is op zoek naar jongens die in de huid van de jonge goochelaar willen kruipen. Peter Eggink, winnaar van de Oscar van de Magie, vertolkt de volwassen versie. Kinderen kunnen vanaf nu auditeren via de website van Toverland.

A Magical Dream

In de show A Magical Dream krijgt een jongen die wil leren goochelen een doorkijkje naar zijn volwassen leven. Hij wordt de goochelaar die hij altijd wilde zijn en ontdekt dat echte magie van binnen zit en dat iedereen in staat is om dromen uit te laten komen. Voor deze show roept Toverland jongens van 9-10 jaar oud op om auditie te komen doen. De jongens spelen de jonge versie van goochelaar Peter Eggink, die al een Merlin Award won voor zijn magische prestaties. Acteer- en/of goochelervaring is niet vereist. Het volledige profiel is te bekijken via de website van Toverland. Hier is tevens het inschrijfformulier te vinden. De audities vinden plaats op woensdagmiddag 21 november 2018.

Voorstellingen

A Magical Dream is in de kerstvakantie van zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 dagelijks te zien. De show wordt drie keer per dag opgevoerd en duurt circa 20 minuten. De show maakt onderdeel uit van het kerstevenement Magische Winterweken. Tijdens de Magische Winterweken zijn drie themagebieden geopend: de overdekte gebieden Land van Toos en Wunderwald en het buitengebied Ithaka, met de spectaculaire houten achtbaan Troy. Bovendien is het hele attractiepark gehuld in een betoverende kerstsfeer.