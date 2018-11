Roompot zorgt voor biodiversiteit op Beach Resort Nieuwvliet-Bad

Naast toeristen checken voortaan ook vleermuizen, bijen, valken en zwaluwen zich in op Beach Resort Nieuwvliet-Bad. Op het nieuwe resort zijn naast allerlei soorten inheemse planten ook allerlei voorzieningen voor dieren geplaatst, zoals een bijen- en insectenhotel, speciale onderkomens voor egels en vleermuisverblijven. De eerste nieuwe bewoners, waaronder een torenvalk, zijn al gespot. Roompot heeft zich als eerste recreatiebedrijf aangesloten bij het project ‘2B Connect’, dat moet zorgen voor meer biodiversiteit in de grensstreek Nederland-België. Het project is een initiatief van 23 Belgische en Nederlandse instanties, waaronder de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Landschapsbeheer Zeeland. Dankzij de herontwikkeling van het nieuwe resort in Zeeuws-Vlaanderen is er extra veel plek voor de natuur ontstaan. In Nieuwvliet-Bad zijn vier oudere campings getransformeerd tot een modern resort. De eerste woningen werden deze zomer al opgeleverd en recent is ook de eerste fase van de beplanting afgerond.

Bijdrage leveren

“We vinden het belangrijk dat onze projecten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de omgeving. Dat doen we onder andere door de natuur meer ruimte te geven”, vertelt ceo Jurgen van Cutsem van Roompot Vakanties. “Dankzij onze deelname aan 2B Connect hadden we de beschikking over experts die ons hebben geholpen deze ambitie nog beter waar te maken. Wat we geleerd hebben in dit project gaan we zeker ook toepassen op andere projecten, beginnende met Roompot Water Village.” In de flora en fauna op het nieuwe resort komt vooral de zogeheten inheemse beplanting terug, zoals de Spaanse aak, zwarte els, zomereik, hazelaar, rode kornoelje, Gelderse roos en wilde liguster. Deze typisch Zeeuwse beplanting zorgt ervoor dat bepaalde vogels en insecten die thuishoren in de omgeving weer terugkeren, maar ook dat andere dieren als de vleermuis, ransuil, specht, zomertortel, kneu en ringmus hun weg naar het park gaan vinden.

Evenwicht

Hovenier Jan Sandee is verantwoordelijk voor de beplanting. “Het is mooi dat we nieuwe natuur kunnen maken op de parken. Mensen zijn steeds bewuster van hun omgeving en ze gaan vaker bewust op zoek naar de eenvoud en het mooie uit de natuur. Met dit project is heel mooi te zien dat recreatie en natuur prachtig samen kunnen gaan.” Sandee is bij de aanleg van de omgeving op zoek gegaan naar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan dieren en planten. “Zonder het juiste evenwicht is er niets. Stel je voor dat er geen bijen zouden zijn… dan hadden wij ook geen leven.”

Alex Wieland, ecologisch adviseur bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland, vindt het mooi dat door de nieuwe beplanting de natuur ook dichter bij mensen wordt gebracht die daar normaal minder snel mee in aanraking komen. “Er komen toch veel mensen uit de stad. Hoe mooi is het dat die nu vanuit hun eigen huis de egeltjes zien lopen en torenvalken zien vliegen?” Er is hier volgens hem goed ingespeeld op de inheemse natuur. “En daardoor zie je nu al leuke dingen gebeuren. Dankzij de bessenstruiken gebruiken trekvogels deze plek nu als extra rustplaats en ik heb ook al verschillende bijengangetjes gezien, wat betekent dat deze dieren hun weg ook hebben gevonden. En dat wordt alleen nog maar meer als alles verder ontwikkeld en gegroeid is.”

Informatie

Een groot informatiebord vertelt bezoekers het algemene verhaal achter de aanplanting en faunavoorzieningen, kleinere bordjes tussen het groen of bij de onderkomens van dieren informeren bezoekers over de specifieke planten of geven extra informatie over de bewoners en hun rol in het ecosysteem, bijvoorbeeld dat 1 vleermuis wel 800 tot 3000 muggen kan vangen. Buiten het vakantiepark investeert Roompot ook in natuurgebied De Verdronken Zwarte Polder, nabij Nieuwvliet. Dichtgeslibde watergangen worden weer opengemaakt, zodat het gebied weer zout water en de bijbehorende flora en fauna krijgt. Door een voetgangersbrug aan te leggen wordt het gebied beter en veiliger toegankelijk voor het publiek.