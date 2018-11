Spoorwegmuseum genomineerd voor internationale prijs

Het Spoorwegmuseum is genomineerd voor de prestigieuze ‘Children in Museums Award’. Deze wereldwijde prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een museum dat op een innovatieve manier de nieuwsgierigheid en verbeelding van kinderen weet te prikkelen. Aanleiding om mee te dingen naar de prijs was de opening van het Techlab in 2017. In het Techlab kunnen kinderen (en volwassenen) al doende de werking van de trein ontdekken. Het aan het Techlab verbonden lesprogramma voor basisscholen zorgde voor een verdubbeling van het schoolbezoek aan het museum.

Blij verrast

Directeur Nicole Kuppens is blij met de nominatie: “Ik was aangenaam verrast dat we zijn genomineerd. Het is een bevestiging van de kwalitatieve manier waarop wij kinderen benaderen. Het Spoorwegmuseum is sinds kort geheel tweetalig, we ontvangen steeds meer buitenlandse gezinnen. Het is mooi dat we nu ook internationaal erkenning krijgen voor de manier waarop wij het verhaal van de spoorwegen presenteren. We staan met deze nominatie in een prachtig rijtje musea, het feit dat ook EYE en het Kinderboekenmuseum genomineerd zijn zegt veel over het niveau van de Nederlandse musea. We gunnen iedereen de prijs, maar hopen natuurlijk dat we zelf winnen.”

Educatie door vermaak

Het Spoorwegmuseum vertelt verhalen. Het is een reis langs de historie van de spoorwegen in Nederland. Daarbij wordt de verbeeldingskracht van de bezoeker op originele wijze geprikkeld. Dat gebeurt onder andere in de Grote Ontdekking, waar in een nagebouwd Engelse mijndorpje het verhaal van de uitvinding van de stoommachine en de eerste trein wordt verteld. Of in het theater, waar bezoekers spelenderwijs van alles te weten komen over reizen met de Oriënt Express. De Vuurproef is een spectaculaire 4D-attractie die de bezoeker meeneemt op een reis langs bijna twee eeuwen spoorhistorie.

Doelgroep

Het Spoorwegmuseum richt zich voornamelijk op gezinnen met kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. Of op opa’s en oma’s met kleinkinderen in die leeftijd. De manier waarop de collectie in het Spoorwegmuseum wordt gepresenteerd is boeiend voor zowel volwassenen als kinderen. Voorbeeld daarvan is het onlangs geopende Techlab. Door het doen van allerlei proeven rond de werking van de trein wordt de nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld. Volwassenen vinden verdiepende informatie op verschillende plekken in het Techlab. Zo komen beide doelgroepen samen.

