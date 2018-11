Van woensdag 14 tot en met zondag 18 november vindt op het Stallenplein en langs de bomenlanen van Paleis Het Loo de buitenfair Spirit of Winter plaats.

Ruim 160 deelnemers zijn aanwezig met culinaire verrassingen, najaarsmode, bloemdemonstraties en trendy huis- en tuinaccessoires.

In de Hofkeuken worden ook dit jaar live cooking sessies gegeven door een patissier en diverse chef koks. Butler Paul, verbonden aan The International Butler Academy, vertelt alles over tafel etiquette. Sandra Maaijen van Sanfleur geeft Bloem & Groen demonstraties en sfeervolle terrassen met homemade lekkernijen, modeshows én live muziek maken het geheel compleet. Het paleis is tot medio 2021 gesloten vanwege de Vernieuwing & Verbouwing. Speciaal voor Spirit of Winter is het Stallenplein geopend!

Data & openingstijden Spirit of Winter

Woensdag 14 t/m zondag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur.

Spirit of Winter by Night

Vrijdag 16 en zaterdag 17 november, 16.00 tot 20.00 uur (dagkaarten voor vrijdag en zaterdag zijn ‘s avonds ook geldig).

Klik hier voor meer informatie.