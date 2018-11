Virtual Reality moorddiner

Are you ready to step into a new reality? Geniet samen van al het lekkers, maar los ondertussen ook een moord op in de Virtuele wereld! Superleuk en spannend!

Met Virtual Reality Dining betreed je de toekomst onder het genot van lekker eten, drinken en goed gezelschap. Tijdens een heerlijk 4-gangen themadiner stap je om beurten in een virtuele wereld. In deze wereld moet je hints verzamelen, goed rondkijken en overleggen met je tafelgenoten over wat je ziet. Er verdwijnen namelijk mensen. Alleen door samen te werken tussen de Virtuele wereld en de Reality, zal het je lukken om erachter te komen wat, hoe, waar en waarom dit gebeurt! Eigenaar Patrick Janssen heeft, onder andere in Amerika en Dubai, onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in Virtual Reality. “Het systeem dat we nu gebruiken is het meest geavanceerd op dit gebied. Met deze opzet willen we bereiken dat je toch ‘gezellig’ én lekker met elkaar uit eten bent en veel samenwerkt en communiceert. Er is een leuke interactie tussen de tafelgenoten en vooral veel hilariteit om elkaar wanneer de bril opgezet wordt en je de ander ziet bewegen in de virtuele wereld J”, aldus Patrick Janssen. Het restaurant is al een beleving op zich. Heel futuristisch met hoge raampartijen, supergave ledverlichting, fraaie inrichting met design meubilair, openhaard en dakterras. Dit wordt een ervaring om nooit te vergeten! Klik hier voor informatie.