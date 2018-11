Kabelbaan tussen Duitsland en Frankrijk

Duitslands grootste attractiepark staat al jaren bekend als een interessante toeristische bestemming, maar ook als een populaire ontmoetingsplaats voor mensen uit heel Europa. Met name vanuit Frankrijk is er steeds meer interesse voor het aanbod van Europa-Park. De eigenaarfamilie Mack zet zich vanaf het prille begin al in voor het Europese gedachtegoed en de Duits-Franse vriendschap. Voor Dr.-Ing. h.c. Roland Mack, oprichter en eigenaar van Europa-Park was dit altijd een van de drijfveren bij de ontwikkeling van zijn onderneming. Tegen deze achtergrond wil de ondernemersfamilie, nu op initiatief van managing partner Michael Mack, deze manier van denken voortzetten met een uniek investeringsproject in Frankrijk. Europa-Park heeft vandaag het plan bekend gemaakt om de verbinding met de regio Elzas te verbeteren door een kabelbaan over de Rijn te bouwen. Europa-Park ligt hemelsbreed zo’n drie kilometer van de Rijn en dus de Franse grens.

De familieonderneming heeft het streven om op termijn op de Franse zijde overnachtingsmogelijkheden aan te bieden. Dit duurzame en natuurvriendelijke project zou voor verdere arbeidsplaatsen in Frankrijk kunnen zorgen. Daarnaast wordt de huidige verkeersinfrastructuur sterk ontlast: Europa-Park ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers uit Frankrijk en meer dan 1.000 medewerkers pendelen vanuit de Elzas naar Rust waar het park gevestigd is. Op dit moment worden de detailvragen met de overheden in Duitsland en Frankrijk besproken. Michael Mack streeft met dit project de visie na van een uitbreiding van de familieonderneming in de nabijgelegen Elzas. Het doel is vooral een duurzaam project voor de regio aan te pakken. Het idee is met enthousiasme begroet door het Ministerie van Economie en Financiën in Parijs, de Franse president Emmanuel Macron, de regionale overheden en de regering van de deelstaat Baden-Württemberg en kan overal op grote steun rekenen. Vervolgstappen worden met alle partijen uitgewerkt en in het kader van de benodigde vergunningen verder getoetst. Klik hier voor meer informatie.

Op de foto v.l.n.r.: Jean-Luc Marx (prefect Région Grand Est), Michael en Roland Mack (directeur/eigenaar Europa-Park), Emmanuel Macron (president Frankrijk), Jean Rottner (president Région Grand Est), Winfried Kretschmann (minister-president Baden-Württemberg)