Luxueuze vakantiebestemming in Zeeuws-Vlaanderen

Nu te boeken en vanaf juli 2023 geopend: Dormio Resort Nieuwvliet-Bad

Het aanbod aan vakantiehuizen in eigen land wordt in juli uitgebreid met het gloednieuwe Dormio Resort Nieuwvliet-Bad in Zeeuws-Vlaanderen. Het resort is een ideale uitvalsbasis voor liefhebbers van strand, natuur en stedelijke cultuur. Vanaf nu zijn de 124 luxe vakantiewoningen, in grootte variërend van 2 tot 20 personen, te boeken op de website: Dormio Resort Nieuwvliet-Bad.

Vernieuwende Poolwonigen en Petswoningen

Dormio Resort Nieuwvliet-Bad voegt een luxueus en vernieuwend aanbod toe aan de bestaande vakantiewoningen in de omgeving. Het resort ademt de sfeer van een traditioneel duindorp. De woningen zijn geïnspireerd op Zeeuwse boerderijen en visserswoningen, maar in uitvoering zeer eigentijds; duurzaam gebouwd, uitgerust met zonnepanelen en een eigen laadpaal voor elektrische auto’s. Een groot deel van de huizen ligt direct aan een kreek. De echte verrassing is de variatie. De 124 luxe vakantiehuizen zijn uitgevoerd in maar liefst 22 verschillende woningtypen. Of je met z’n tweeën bent, als gezin, of op een familie- of vriendenuitje, het resort voorziet in ieders wensen. Er zijn Wellnesswoningen met een privé wellness voor de nodige ontspanning, voor gezinnen met (kleine) kinderen zijn de Kidswoningen aan een omheind speelveld ideaal en er zijn groepsaccommodaties voor gezelschappen tot 20 personen.



Voor Nieuwvliet-Bad ontwikkelde Dormio twee nieuwe typen vakantiewoningen. Is het even geen strandweer, dan kun je in een van de Poolwoningen op elk moment van de dag én van het jaar gewoon in je eigen verblijf dobberen (of een work out doen) in een verwarmd binnenzwembad. Deze slim ontworpen woningen met privé pool, waar je zicht op hebt vanuit de woonkamer, zijn geschikt voor gezinnen met kinderen en voor een familie- of vriendenuitje met 8 tot 12 personen. Ook de Petswoningen zijn nieuw ontwikkeld. Deze huisdiervriendelijke vakantiewoningen zijn helemaal afgestemd op een verblijf met je trouwe viervoeter, die de omheinde tuin als zijn privédomein heeft. Aan alles is gedacht. In de Petswoning zijn een bench en voederbakjes en buiten is een hondendouche. Sommige hebben zelfs een bijkeuken met de spullen voor de hond én een aangrenzende buitenbench. Ze liggen bovendien dicht bij een omheinde hondenspeelplaats, waar de beestjes heerlijk kunnen ravotten

Faciliteiten

Dormio Resort Nieuwvliet-Bad heeft alle ingrediënten voor een zorgeloos verblijf. Het hoofdgebouw huisvest diverse faciliteiten die het de gasten jaarrond naar de zin maken. Het gebouw is onder andere voorzien van een receptie met minimarkt, een binnen- en buitenzwembad, een restaurant met buitenterras en de Mio Kids Club. Daarnaast bevindt zich aan de kreek een speelstrand met speeltoestellen.Zon, zee, natuur, cultuur

Dormio Resort Nieuwvliet-Bad ligt dichtbij een van de schoonste zandstranden van Nederland, met ook nog eens de meeste zonuren. Natuurpark Het Zwin, met bijzondere flora en fauna, is op wandel- en fietsafstand. Cultuur en vertier zijn te vinden in de mooie en gezellige nabijgelegen Zeeuwse en Belgische stadjes. Kortom, er is van alles te beleven en te doen op en rond deze prachtige bestemming in Zeeuws-Vlaanderen.