Roompot verkoopt 34 vakantieparken aan Dormio Investments

Roompot, de grootste uitbater van vakantieparken in Nederland, moet de parken op last van concurrentiewaakhond ACM afstoten alvorens groen licht te krijgen om concurrent Landal GreenParks over te nemen.

Roompot kondigde vorig jaar aan Landal te willen overnemen. Achter beide merken zit een private-equitypartij. KKR is eigenaar van Roompot en Platinum Equity van Landal. Met de overname zou de grootste uitbater van vakantieparken in Nederland ooit ontstaan.

De bedrijven willen gezamenlijk groeien op de Europese markt. Roompot heeft meer dan tweehonderd parken in vijf landen, en is met 134 parken de grootste speler in Nederland. Landal zit in negen landen en heeft 57 parken in Nederland.

De kopende partij is het Arnhemse Dormio Investments. De woordvoerder van Roompot wil niet zeggen hoeveel geld met de verkoop gemoeid is, maar geeft aan dat er meerdere partijen in de race waren. Dormio beheert vakantieparken en verkoopt individuele woningen aan particulieren. Het bedrijf heeft ook parken in andere Europese landen.

De ACM gaat nu toetsen of de koper voldoet aan haar voorwaarden. Leidend daarbij is dat de koper in staat moet zijn om tegendruk te bieden aan de machtspositie van de combinatie Roompot-Landal. De woordvoerder van Roompot verwacht dat de transactie wordt goedgekeurd en dat de acquisitie van Landal daardoor eind maart doorgang kan vinden.

Bron: FD