Eerste SVR-vakantiebeurs fantastisch, nu in Autotron Rosmalen het vervolg

Zaterdag 21 januari was het eindelijk weer zo ver: “de eerste SVR-vakantiebeurs na de coronaperikelen van de afgelopen jaren.” In de Expo Houten vond de aftrap plaats van de eerste van een serie van vier SVR-beurzen. “En het was een prachtige aftrap”, aldus Bas van Mill van de Stichting Vrije Recreatie. “Met ruim 10.500 bezoekers was het een gezellige drukte. Een feestelijk weerzien tussen kampeerder en campingeigenaar. Je kon goed merken dat iedereen, kampeerder en campingeigenaren, weer stond te popelen om het nieuwe kampeerjaar te starten. Het was een feest voor iedereen. En dus nu op naar Rosmalen waar we op zaterdag 28 januari van 10.00 uur tot 16.00 uur, het hopelijk nog eens dunnetjes over kunnen doen.”

Voor Corona waren de SVR-beurzen altijd een groot succes, waar duizenden recreanten op af kwamen om een camping uit te komen zoeken en in een gezellige ambiance alvast vooruit te kijken naar het komende kampeerseizoen. “Gelukkig is nu gebleken”, aldus van Mill, “dat de trend van voor Corona zich gewoon doorzet en dat deze beurzen in een grote behoefte voorzien”. “De SVR hoopte al deze trend te kunnen voortzetten en dat door de enorm gegroeide populariteit van het kamperen op kleinschalige SVR-campings de bezoekersaantallen minimaal gelijk zouden zijn als voor Corona; maar die verwachting werd ruimschoots overtroffen. In het altijd gezellige Autotron te Rosmalen verwachten wij weer een mooie opkomst.” Voor kampeerders die nog geen plannen hebben voor een vakantie, is dit een prachtige gelegenheid om hun eigen kampeerboer en -boerin uit te zoeken op deze unieke SVR-Vakantiebeurs.

boerengastvrijheid

Op deze SVR-Vakantiebeurs kan iedereen bij ruim 300 stands met boeren/boerinnen uit binnen- en buitenland daadwerkelijk “zijn eigen kampeerboer en -boerin uitzoeken”. Een voorproefje van de inmiddels spreekwoordelijk geworden boerengastvrijheid bij de SVR is de gratis toegang voor SVR-donateurs, de lage entreeprijs van vijf euro p.p. voor andere belangstellenden en het gratis parkeren voor iedereen. Bovendien maakt iedere bezoeker kans op het winnen van een gratis vakantie of van kampeerattributen die door de standhouders beschikbaar worden gesteld. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

voor kinderen ook van alles te beleven

Natuurlijk is kamperen op SVR-campings ook superleuk voor gezinnen met jonge kinderen. Op boerderijcampings zijn er natuurlijk de dieren, skelters, trampoline, zandbak en nog veel meer, waar ze zich heerlijk mee kunnen vermaken. Daarom is er op deze beurs ook speciale aandacht voor de kinderen. Naast twee “Klaunies”, die de kinderen gaan vermaken, zullen op deze beurs ook Fien en Teun, bij de jeugd zeer bekend, aanwezig zijn voor een meet en greet. Neem dus gerust uw kinderen/kleinkinderen mee.

voor ieder wat wils

Ook in 2023 bieden tweeduizend SVR-campings in binnen- en buitenland, gerund door boeren en particulieren, iedere recreant de vakantie die het best bij hem of haar past. Wilt u kamperen in uw eigen tent, caravan of camper of huurt u liever een zomerhuisje of een gedeelte van de boerderij? De SVR heeft voor ieder wat wils. En dat alles tegen zeer betaalbare tarieven!

Kom zaterdag 28 januari ook naar Rosmalen en bezoek deze SVR-Vakantiebeurs; grote kans dat u dit jaar uw vakantie viert op het erf van de SVR-kampeerboer. Meer informatie: SVR, Meerkerk, telefoon: 0183-352741 ( www.svr.nl )