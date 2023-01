Caravana 2023 drukbezocht door kampeerliefhebbers

Na 3 jaar stond het WTC Expo in Leeuwarden van 25 – 29 januari 2023 weer vol met campers, caravans, (dak-, voor)tenten, campings en vele kampeertrends en primeurs. Duizenden kampeerliefhebbers wisten hun weg naar het WTC Expo te vinden en enkele dagen waren zelfs helemaal uitverkocht. De organisatie spreekt dan ook van een succesvolle beurs.



Kamperen is populairder dan ooit

“Kamperen is en blijft ongekend populair, dat is tijdens Caravana 2023 wel weer gebleken” vertelt beursmanager Sabrina Postma. “In 5 dagen tijd hebben we zowel doorgewinterde kampeerders als nieuwe avonturiers mogen ontvangen en er werd binnen ieder segment een breed aanbod gepresenteerd. Waar de ene bezoeker kwam om kampeerinspiratie op te doen en te oriënteren, kwamen andere bezoekers gericht naar Caravana om de nieuwste kampeermiddelen te ontdekken of om de perfecte vakantiebestemming te vinden. Ook konden ze aansluiten bij diverse presentaties van NKC, ANWB, VAN-Jorn en Cosse Camper Adventures.”



“De kampeerliefhebbers konden een kijkje nemen bij de nieuwste primeurs op kampeergebied. Zo was de eerste elektrische buscamper op Caravana te vinden, de Caravan van het jaar 2023 was present, de robuuste outdoor caravan CamPPass werd voor het eerst aan kamperend Nederland geïntroduceerd en er werd live een buscamper gebouwd. Er was veel aandacht van bezoekers en pers voor deze noviteiten. Ook alle andere deelnemers hebben echt uitgepakt en dit is zeker niet onopgemerkt gebleven. Het was voor de bezoekers dan ook best lastig om de mooiste stand van het jaar te kiezen. Deze prijs is uiteindelijk gewonnen door de ANWB Winkel op Wielen.”



De volgende editie staat in de startblokken

Met deze succesvolle 61e editie van Caravana net achter de rug kijkt de organisatie alweer vooruit naar de volgende editie. “Er zijn zeker een aantal leerpunten voor volgend jaar” vertelt Sabrina Postma. “Deze editie was kleiner van vloeroppervlak dan dat we gewend waren mede door de nasleep van corona, we streven ernaar om volgende editie weer onze volledige capaciteit te benutten. Dit biedt ook de mogelijkheid om meer kampeeraccessoires en vakantiebestemmingen aan Caravana toe te voegen. We hebben in de wandelgangen vernomen dat hier behoefte aan is.” De volgende editie staat van 24 t/m 28 januari 2024 in de agenda en de eerste deelnemers hebben al aangegeven ook hierbij aanwezig te willen zijn.