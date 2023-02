Steeds meer mensen gaan er samen tussenuit

Sinds afgelopen zomer ziet Groepen.nl een sterke toename in de vraag naar het verblijf in groepsaccommodaties. Deze trend naar gezamenlijk verblijf zet ook dit jaar (2023) sterk door. Waar in eerste instantie werd gedacht dat de sterke inflatie en economische onzekerheden dit tevens gevolgen zou hebben voor interesse in groepsaccommodaties, ziet Groepen.nl juist het tegenovergestelde. De verhuurorganisatie ziet het aantal geboekte groepsaccommodaties zelfs records verbreken.

Mede vanwege de hoge inflatie, de problemen op Schiphol, de stijgende benzineprijzen én het mooie zomerweer van afgelopen jaar zag Groepen.nl in afgelopen zomer al een stijging in het aantal gereserveerde groepsaccommodaties. Nu blijkt dit geen tijdelijke trend te zijn. ‘’De afgelopen maanden zijn er 20% meer boekingen gerealiseerd dan dezelfde periode in voorgaande jaren voor de Covid-19 uitbraak’’, aldus Algemeen Directeur Eugène Westerink.

Groepsaccommodaties in verhouding vele malen goedkoper

Uit eerdere ervaring weten we dat mensen zichzelf in (economisch)moeilijkere tijden zichzelf graag verwennen en willen ontsnappen aan de realiteit. Om dit mogelijk te maken, worden vaak de portemonnees gebundeld met vrienden of familie. “Een groepsaccommodatie biedt veelal dezelfde faciliteiten als een hotel, echter verblijf je met je eigen gezelschap in een locatie. ‘’Een groepsaccommodatie kost gemiddeld per persoon €22,- per nacht. Kijkend naar een verblijf in een hotel of een bungalow op een park, liggen deze tarieven vaak minimaal 5 tot 10 keer hoger. Op deze manier kunnen groepen toch samen genieten van de tijd voor elkaar.’’

Over Groepen.nl Met meer dan 1300 groepsaccommodaties in o.a. Nederland, Spanje, België, Duitsland en Frankrijk is Groepen.nl marktleider in de verhuur van accommodaties voor grote en kleine groepen. Een familiereünie, vriendenweekend of zakelijke bijeenkomst: Groepen.nl bezorgt de mooiste tijd voor elkaar momenten.