Poolse keten van vakantieparken kiest nieuwe naam: BalticParcs

Een startende Poolse keten van vakantieparken, met inmiddels 2 parken operationeel, heeft besloten om onder een nieuwe naam naar buiten te treden: BalticParcs – HolidayParcs and Lake Resorts. Tegen een eerder gekomen naam was bezwaar binnengekomen door Landal Greenparks, die vond dat de naam teveel op hun merknaam leek.



Om verwarring en problemen te voorkomen heeft de startende Poolse keten daarom besloten tot een naamswijziging. De organisatie achter BalticParcs heeft toegezegd om deze naam ‘P……l’ niet meer te noemen.



BalticParcs staat aan de vooravond van een voortvarende uitrol van vakantieparken in Polen. Er zijn inmiddels twee parken open; Barkocin Village in het Noord-Poolse merengebied en Ustka Wytowno, gelegen op 3 km van de Baltische zeekust. Deze twee eerst parken in aanbouw verwachten de komende tijd extra investeringen in nieuwe uitbreidingsfases en voorzieningen. Daarnaast liggen er goedgekeurde (bouw)plannen voor nog zes nieuwe parken in de komende twee jaar.



Naast de concrete plannen voor de kortere termijn, worden er ook al voorbereidingen getroffen voor een verdere expansie. Daarmee wil BalticParcs binnen afzienbare tijd doorstomen naar het marktleiderschap op het gebied van vakantieparken in Polen. De CEO van BalticParcs, Marek Zabek, heeft nog ruim 150 grondposities in het land, waarmee er voldoende opties zijn voor toekomstige ontwikkelingen. In samenwerking met het Nederlandse adviesbureau Pleisureworld wordt bovendien gewerkt aan een bedrijfsstructuur die gericht is op het faciliteren van een grote keten van parken, waarin diverse ervaren professionals uit de Nederlandse recreatiemarkt een ondersteunende rol hebben.



Autonome groei en partnerships

Om de snelle groei mogelijk te maken is BalticParcs op zoek naar verschillende vormen van samenwerking. Zo staat de nieuwe keten o.a. open voor projectontwikkelaars die zelfstandig een park willen ontwikkelen, franchisenemers en participatie door investeringsmaatschappijen.

Bron: Pleisureworld