Optimaal comfort met behoud van het echte kampeergevoel!

De populariteit van kamperen is de afgelopen jaren gestegen. Dat merken we vanuit ervaringen van recreatie ondernemers. Nederlandse campinghouders voorzien een trend in verblijfrecreatie. Gasten willen meer dan enkel in een tent kamperen. Luxe, privacy en hygiëne zijn key als het gaat om kampeervakanties anno 2023.

Glampingaccommodaties ontwikkelen zich in een razend tempo. Geïsoleerde camping pods, camping barrels en Finse kota’s zijn niet alleen geschikt in de zomer, maar kunnen in elk seizoen worden verhuurd, zelfs in de winter. Hierdoor blijven campings en vakantieparken langer open om hun gasten te ontvangen.

Een groot voordeel van een recreatieverblijf zoals onze trekkershutten is de hoge bezettingsgraad tegen relatief lage investeringskosten en een vlotte ROI. Schoonmaakkosten zijn minimaal en ze zijn ideaal voor korte verhuurperiodes. Daarnaast zijn onze accommodaties snel en eenvoudig te (ver)plaatsen, is er ruimte voor sanitaire voorzieningen en zijn er mogelijkheden voor een uitbouw.

Het design van de camping pod is uit de gedachten om een aangenaam, robuust, milieuvriendelijke en bijzondere trekkershut te ontwikkelen, waarbij hoge kwaliteit en duurzaamheid voorop staat. De cottage is sterk genoeg om te worden geplaatst in ruige natuurlijke landschappen en bestand tegen alle weersinvloeden.

In onze knusse camping barrel ervaar je geborgen gevoel. Je bent letterlijk omringd door natuurlijke materialen en met het optionele panoramische raam heb je uitzicht op de prachtige natuur. Wie wil zo niet wakker worden?

Een niet alledaags recreatieconcept is onze Finse Kota. Een knusse accommodatie waar je je even in Scandinavië waant. Van buiten ogen ze wat klein, maar van binnen verbaas je je vanwege de ruimte. Een kota is een zeer veelzijdig product vanwege uitbouwmogelijkheden.

Inspiratie opdoen?

