VrijetijdsTrends 2023

Het vrijetijdsgedrag van de Nederlander wordt in 2023 met name beïnvloedt door de inflatie. Het is echter opvallend dat de consument nog steeds veel geld uitgeeft aan leisure. Echter letten zij wel op hun budget. Toerisme en recreatie helpen mensen ‘te genieten van het nu’. Door de diverse onverwachte crisissen van de afgelopen twee jaar leven mensen met ‘Carpe Diem” motto. Het live ontmoeten van mensen maar ook hosts wordt steeds belangrijker. Zeker nu door personeelstekorten veel processen geautomatiseerd worden. In reizen lijkt de gap tussen grote rondreizen (met een groot budget) en de doelgroepen die echt op het budget letten steeds groter. Reizen lijkt meer en meer een luxe product.

Budget-leisure

Nu de coronacrisis ver voorbij lijkt, is de inflatie de grote beïnvloeder geworden van het vrijetijdsgedrag van de Nederlander. Waar in de eerste twee kwartalen nog flink werd besteed in de leisure, lijken uitgaven in aan vrije tijd kwartaal 3 en 4 te dalen*. Toch blijft genieten belangrijk voor de consument. In het komende jaar zullen de keuzes voor vrijetijdsactiviteiten meer op basis van budget gemaakt worden. Dit betekent dat de kortingsacties die in coronatijd verdwenen weer terugkomen. Ook zal de branche met slimme betaalbare arrangementen de gast moeten blijven verleiden. Daarnaast zal de belangstelling voor gratis uitjes gaan toenemen. Hierbij is te denken aan wandelen en fietsen (wel met bijpassende belevingsroutes, zoals ‘De zwarte Kaat’ in de Brabantse Kempen), maar ook aan bezienswaardigheden (zoals kerken, kastelen of monumenten) of streetart (denk aan de Blind Walls galery in Breda).

Carpe-Diem-time

De afgelopen twee jaar is de Nederlander overvallen door diverse crisissen, die de mogelijkheden om je vrije tijd door te brengen, enorm beïnvloed heeft. De consument beseft zich dat zaken snel kunnen veranderen. Daarom is het motto Carpe Diem (latijn voor geniet nu/pluk de dag), meer dan ooit leidend. In plaats van grote lange termijn plannen worden beslissingen nu meer last-minute en vooral in het ‘nu’ genomen. De consument gebruikt voor het maken van hun snelle keuze platformen als Booking, Tripadvisor, ANWB Er op Uit of Honeyguide.

Live (gast)vrijheid

Ook personeelstekorten zijn in de vrijetijdsindustrie aan de orde van de dag. Hierdoor zijn steeds meer geautomatiseerde processen. Bestellen van drank op het terras van via een app, digitaal inchecken bij een accommodatie en zelfs robots die drank en eten serveren. Na corona is de gast juist op zoek naar live ontmoetingen en aandacht van de gastheer/vrouw. Live gaat daarom nog meer betekenis krijgen in de toekomst. De grote uitdaging ligt in het binden van een goede balans. Optimale gast-aandacht kan juist een groot verschil maken. Luisteren, personaliseren en anticiperen op de veranderende vraag is de sleutel tot succes. Door saaie processen als inchecken te vervangen door apps, kan de host zich echt richten op persoonlijk contact. Hotelketen Citzen M is een mooi voorbeeld hiervan.

GAP-toerisme

Nu reizen weer mogelijk is zien we een enorme inhaalslag op reizen. Tegelijkertijd stijgen de kosten van vliegen en accommodaties. De reden hiervoor ligt ook bij de inlfalte maar ook de hogere kosten voor de gastvrijheidsindustrie. Er zal een groter verschil (Gap) tussen echt reizen en goedkopere vakanties ontstaan. In reizen lijkt de gap tussen grote rondreizen (met een groot budget) en de doelgroepen die echt op het budget letten steeds groter. Het verre reizen lijkt meer en mee voor de rijkere consument weggelegd te zijn. In de financiële banken crises (2007/8) bleek de consument echter niet te stoppen met reizen maar juist in eigen land op vakantie ging. In de corona tijd is het eigen land en zijn de dichtbij bestemmingen zoals Duitsland, Frankrijk en België al populair geworden. De hogere vraag naar accommodaties zal de prijs wel blijven opdrijven. Mogelijk kiezen reizigers dan nu ook voor een ‘Staycation’. Ze blijven thuis, verluxen hun huis en plannen kleine uitjes naar horeca of attracties.

Een positieve toekomst

De toekomst voor de gastvrijheidsindustrie en het toerisme lijkt er nog steeds goed uit te zien. Toch zal de consument kritischer worden op de prijs-kwaliteits verhouding. Genieten en elkaar live ontmoeten blijven een eerste levensbehoefte. Zeker omdat de Nederlander graag even ontsnapt aan de realiteit van inflatie, oorlog en energiecrisis.

*Zie cijfers CBS

VrijetijdsTrends updates

Deze trends zijn de mening van Goof Lukken, oprichter van het platform Vrijetijdskennis en docent aan de Breda University of applied sciences. Hij volgt als trendwachter al meer dan 25 jaar de vrijetijdsbranche Goof Lukken bepaalt zijn trends door het verwerken van vele data als onderzoeksrapporten, media, waarnemingen in de branche, discussies met studenten en experts en cijfers. “Het gaat hierbij echter meer om duiding aan de mix van deze bronnen te geven. De vier bovengenoemde hoofdtrends geven een richting aan, waarbij per trend of ontwikkeling een eigen prachtig verhaal hoort. Daarom volgen er gedurende het jaar regelmatige trendupdates, blogs, vlogs en goede voorbeelden op www.vrijetijdskennis.nl. Zo ontstaat een compleet beeld van de vrije tijd die economisch en maatschappelijk steeds belangrijker wordt,” aldus Lukken