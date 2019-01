NVG kiest voor opleidingen van Horeca Maatwerk

De Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en Horeca Maatwerk ondertekenden op de vakbeurs Horecava, een samenwerkingsovereenkomst. Horeca Maatwerk gaat het opleidingsprogramma van de NVG uitvoeren, waardoor de medewerkers van de golfbanen in Nederland kunnen worden opgeleid en getraind. De NVG is de branchevereniging van 138 golfbanen in Nederland. Lodewijk Klootwijk, voorzitter van de NVG: “Met belangenbehartiging en kennisdeling ondersteunen wij de golfbranche. Daarbij speelt het opleiden en trainen van medewerkers een belangrijke rol. De Golf Management Academy die we daarvoor hebben opgericht en het opleidingsaanbod van Horeca Maatwerk sluiten hier naadloos bij aan. Met goed opgeleide en getrainde medewerkers kunnen we de kwaliteit van de golfbanen in Nederland nog verder verbeteren.” Horeca Maatwerk is onderdeel van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het adviesbureau voor horecaondernemers en organisaties met horecabelangen. Nelleke van Weering van Horeca Maatwerk: “Naast juridisch en bedrijfseconomisch advies voor horecabedrijven, ondersteunen we ook andere brancheverenigingen op maat. Voor de NVG doen we dat door een deel van onze cursussen en workshops te integreren in hun opleidingsprogramma. Zo ondersteunen we golfbanen om echt werk te maken van goed werkgeverschap!” Het cursusaanbod beslaat diverse onderwerpen, zoals: personeel en arbeidsrecht, huurrecht, marketing en social media, veiligheid en hygiëne.

Op de foto: Lodewijk Klootwijk (NVG) en Nelleke van Weering (Horeca Maatwerk).