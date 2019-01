Center Parcs en Albron breiden succesvol strategisch partnership uit

Center Parcs vernieuwt haar strategische partnership met Albron, de grootste horeca & cateringorganisatie van Nederland. De verlenging en uitbreiding van dit partnership is onderdeel van Center Parcs’ vernieuwingsprogramma. Ook de komende acht jaar is Albron verantwoordelijk voor het beheer van de restaurants en Food Stores in parken van Center Parcs in Nederland en België. De samenwerking, die in 2010 van start ging, sluit volledig aan bij de ambitie van Center Parcs om een nieuwe standaard te zetten in de recreatiesector en haar gasten voortdurend te verrassen. Door de introductie van aantrekkelijke restaurants en nieuwe vormen van beleving, willen beide partijen een aangename omgeving creëren waar gasten kunnen genieten van gastvrijheid en eten en drinken van hoge kwaliteit. Albron biedt gasten een ruime keuze en een gevarieerd aanbod op elk moment van de dag: van à la carte tot fast food, Food Stores met een bezorgdienst en een uitgebreid cateringaanbod voor seminars. Met haar gevarieerde hospitality-concepten creëert Albron een beleving die volledig aansluit op de wereld van Center Parcs en die tegemoet komt aan de behoeften van gasten. Center Parcs en Albron delen dezelfde ambitie op het gebied van innovatie met als doel de klanttevredenheid te vergroten. Albron levert een waardevolle bijdrage aan de innovaties op de vakantieparken van Center Parcs door haar aanbod op het gebied van food en catering steeds te vernieuwen met op maat gesneden concepten. Ook de komende jaren investeert Albron in de verdere ontwikkeling van de restaurant- en supermarktconcepten in het overdekte parkcentrum de Market Dome en in het uitbreiden van haar aanbod met nieuwe producten.

“Catering is een van de meest belangrijke belevingen van onze gasten tijdens een verblijf bij Center Parcs. De kracht van ons partnership met Albron komt voort uit het vermogen onze expertise en ervaring te bundelen. De kennis van Center Parcs op het gebied van veranderende klantbehoeften en de expertise van Albron op het gebied van eten & drinken is de ideale mix voor de ontwikkeling van nieuwe food-concepten met een sterke focus op kwaliteit. Door hierin te investeren creëren we in de Market Dome een omgeving waar onze gasten echt even samen kunnen zijn”, vertelt Pascal Ferracci, CEO van Center Parcs Europe. “Door de komende jaren bewust te kiezen voor een langdurige samenwerking met toonaangevende partners als Albron zijn we in staat om een nieuwe standaard te zetten. Zodat we de huidige én nieuwe generatie gasten laten ervaren hoe een verblijf in Center Parcs je blijft verrassen.”

“We zijn trots dat Center Parcs de samenwerking met Albron heeft verlengd. We delen dezelfde ambities op het gebied van innovatie en het vergroten van de gastbeleving. Dit partnership heeft ons in staat gesteld een uniek aanbod te introduceren dat volledig past in de wereld van Center Parcs. Zo investeren we ook de komende jaren in aantrekkelijke en vernieuwende Food en Retail-concepten. Dit doen we met het doel gasten gedurende elk moment van hun verblijf een bijzondere beleving te bieden. Op deze manier bundelen we samen de krachten om onze gasten te verwennen, verrassen en verleiden met een kwaliteitsaanbod op het gebied van eten en drinken”, vertelt Robert Visser, directielid van Albron.

foto: Teun Verheij, Algemeen Directeur Albron (links), Pascal Ferracci, CEO van Center Parcs Europe (midden) en Robert Visser, directielid van Albron schudden de handen op de verlenging van het partnership.