Peter Beense is door de Nederlandse Horeca verkozen tot Nachtburgemeester van Nederland 2019. De bekende Nederlandse zanger kreeg de ambtsketting omgehangen op woensdag 9 januari tijdens het Horecava-nieuwjaarsfeest ‘MOOI! 2019’ in Zuid-Pool eventlocatie Amsterdam, dat werd georganiseerd door de Horecava in samenwerking met HorecaBrains.

Peter Beense kreeg door presentator Jeroen Post de ambtsketen omgehangen. De zanger neemt hiermee het stokje over van Tino Martin. De Nachtburgemeester is een ambassadeur voor de horeca en het nachtleven en wordt jaarlijks gekozen door de Nederlandse horeca.

Juryrapport

De jury verkoos Peter Beense omdat hij zelf jarenlang een populair café in Amsterdam heeft gehad en daardoor als geen ander het klappen van de zweep kent. Als zanger staat Peter ook al sinds 1985 in de spotlights en staat hij wekelijks nog meerdere malen op de bühne in de horeca. De afgelopen jaren is Peter meerdere malen als tweede geëindigd maar in 2019 is het dan toch gelukt. De andere genomineerden in de finale waren DJ Jean en de Snollebollekes. Peter bedankte alle aanwezige gasten en gaf aan de horeca als het verlengde van zijn huiskamer te zien. Vervolgens zong hij spontaan een paar nummers en zette de zaal op zijn kop.

Positivo Award

Als kersverse Nachtburgemeester reikte Peter Beense als eerste officiële daad de Positivo Award uit aan de groep New Timeless. De Positivo Award zet een persoon, groep of organisatie die werkzaam is in de horeca in het zonnetje. New Timeless timmert al jaren vol enthousiasme aan de weg en staat garant voor een volle dansvloer en een fantastisch optreden. Eric Jacott (broer van Ruth) nam met trots de award in ontvangst en liet samen met zijn maat Marcel Bogarde meteen even zien hoe je een feestje moet bouwen. Een onverwacht optreden van Danny Froger maakte de avond compleet. Het feest MOOI!2019 ging nog tot in de late uurtjes door.