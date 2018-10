Toerismetop 2018

Een gezonde en duurzame groei van de gastvrijheidssector, maar met behoud van leefbaarheid van de omgeving. “Dat kan prima samen gaan”, zegt Kees van Wijk, voorzitter van Gastvrij Nederland. Voorwaarde is wel dat de overheid daar coördinerend in optreedt en een Nationaal Regisseur Toerisme aanstelt.

Eerste Toerismetop: goed initiatief, maar verdient vervolg

Op 10 oktober vindt in Deventer de eerste Nationale Toerismetop plaats. Ondernemers, provincies, gemeenten gaan met elkaar en met verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek over het groeiend toerisme, de kansen die dat biedt maar ook de mindere kanten ervan. Van Wijk: “Deze top doet recht aan het economische belang van de sector voor Nederland.” De sector is de afgelopen jaren explosief gegroeid, maar daar zit ook een keerzijde aan. Gastvrijheidsbedrijven bieden gezamenlijk werk aan maar liefst 761 duizend mensen. Gasten uit binnen- en buitenland besteden jaarlijks 82 miljard euro aan hotelovernachtingen, op campings, in de horeca, aan museumbezoek, pretparken, enz. Dat is ruim 4 procent van wat er in Nederland wordt verdiend. Toerisme staat dan ook in de top 5 van meest bijdragende sectoren in Nederland.

Uitdaging voor de toekomst: verantwoorde spreiding

Groei van het (inter)nationale toerisme geeft – zeker buiten de Randstad – een belangrijke economische impuls; banen en voorzieningen als gevolg van (extra) bezoekers zijn daar meer dan welkom. Maar toerisme heeft ook een keerzijde. De druk van bezoekers op bepaalde hotspots, zoals het centrum van Amsterdam of Giethoorn is te hoog. Bewoners klagen dat de leefbaarheid in de knel komt.

Samenwerking gastvrijheidssector belangrijk

De uitdaging voor de komende jaren is om de groei op een evenwichtige manier op te vangen.

Onder meer een verantwoord spreidingsbeleid is daarvoor van groot belang. De sector kan dit

echter niet alleen. “Coördinatie op het terrein van economie, infrastructuur, ruimtelijke ordening en marketing-communicatie tussen verschillende ministeries en met de regionale overheden is noodzakelijk”, aldus Van Wijk. “Het zijn allemaal beleidsvelden die toerisme en recreatie raken.” De Nationale Regisseur Toerisme moet alle betrokken partijen: bedrijven, bewoners, bezoekers, lokale en regionale/provinciale bestuurders, bij elkaar brengen, in gesprek laten gaan met elkaar en laten samenwerken. Kees van Wijk: “Gastvrij Nederland roept verantwoordelijk staatssecretaris Keijzer op om de kansen en de ambitie van de sector te honoreren. Pak de regie, voorkom versnippering. Help ons de groei in goede banen te leiden. Wij zorgen dan voor een gevarieerd, aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod van voorzieningen en activiteiten.” Klik hier voor meer informatie.