Houdt u ook het laatste weekend van oktober vrij in uw agenda? Want dit jaar vindt de jaarlijkse huisshow van Vohamij plaats op 26, 27 en 28 oktober. Graag nodigen wij al onze klanten en geïnteresseerden uit op ons bedrijventerrein in Heythuysen. Wij presenteren u de gehele lijn Valtra tractoren en de Fendt full line. Naast de tractoren en landbouwmachines laten we u ook graag kennismaken met een groot assortiment beregeningshaspels van Bauer en de pompsets van Irriland. Uiteraard vindt u bij ons ook de machines en werktuigen van de merken Neubauer, Harlander, Kröger en Lemken. Neem een kijkje in onze hi-tech werkplaats en laat u inspireren. Maak kennis met nieuwste ontwikkelingen van de grootste merken tijdens de Vohamij Huisshow. En profiteer van exclusieve aanbiedingen en diverse magazijnacties!De toegang is gratis en voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Wij heten u van harte welkom.

Tijden:

Vrijdag 26 oktober 14:00 – 21:00 uur

Zaterdag 27 oktober 11:00 – 17:00 uur

Zondag 28 oktober 11:00 – 17:00 uur

Locatie:

Vohamij BV

Biesstraat 47, Heythuysen