Spoorwegmuseum op zoek naar tienertoerverhalen

Voor het eerst weg zonder je ouders. Gaan en staan waar je wil. Vrijheid. Dat is het gevoel van de Tienertoer die in het voorjaar van 1969 voor het eerst door NS werd aangeboden. Honderdduizenden jongeren maakten sindsdien gebruik van de mogelijkheid om voor een bescheiden bedrag ‘op tienertoer’ te gaan. Omdat het in 2019 precies 50 jaar geleden is dat de Tienertoerkaart het levenslicht zag, presenteert het Spoorwegmuseum in april 2019 een tentoonstelling over de Tienertoer.

Tienertoer

In de jaren 60 van de vorige eeuw maakte NS zware tijden door. Het goederenvervoer nam af en er was veel concurrentie van het weg- en vliegverkeer, met dalende reizigersaantallen tot gevolg. Om het tij te keren besloot NS vol in te zetten op de reiziger. Eén van de doelgroepen waren jongeren, NS wilde kinderen al jong laten wennen aan de trein. Daarvoor werd de Tienertoer in het leven geroepen. Voor een paar tientjes kon iedereen tussen de 12 en 19 jaar in de zomervakantie acht dagen lang onbeperkt door Nederland reizen. De Tienertoer werd door de Marketingafdeling van NS uitgebreid gepromoot met prachtige slogans. Werden tieners in de jaren 70 en 80 aangesproken met hippe slogans zoals ‘Liften voor een krats’ of ‘Tienertoer, zo zie je nog es iemand’. In de jaren 90 veranderde het jargon voor een doelgroep die niet graag als ‘tiener’ werd aangesproken. Engelse teksten zoals ‘Just another word for freedom’ deden hun intrede. Tussen 1969 en 1995 maakten honderdduizenden jongeren gebruik van de Tienertoer, in 1991 werd het 3 miljoenste tienertoerkaartje verkocht. Vanwege de teruglopende belangstelling werd de Tienertoer in 1995 afgeschaft.

Spoorwegmuseum zoekt verhalen

Voor de tentoonstelling, die half april gaat starten, is het Spoorwegmuseum op zoek naar verhalen van mensen die in de jaren 70, 80 en 90 op Tienertoer zijn geweest. Wie ging er tienertoeren en hield een dagboek bij? Wie heeft mooie verhalen over die eerste keer zonder ouders op reis door Nederland. Wellicht zijn er reizigers die hun partner hebben ontmoet tijdens een Tienertoertrip? Zijn er tienertoerkaarten met pasfoto bewaard of ander foto- en filmmateriaal. Het Spoorwegmuseum roept iedereen op verhalen te delen, een aantal verhalen wordt opgenomen in de tentoonstelling. Mail je verhaal, foto’s of filmpjes naar tienertoer@spoorwegmuseum.nl. Klik hier voor informatie.