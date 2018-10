Halloween Days en Halloween Nights

Attractiepark Toverland viert vanaf zaterdag 13 oktober Halloween, met Halloween Days in de gehele herfstvakantie en Halloween Nights op een zestal avonden. Tijdens de Halloween Nights jagen maar liefst tachtig scare actors de bezoekers de stuipen op het lijf in vijf scare zones, twee spookhuizen en een doolhof. De avonden worden dit jaar voor het eerst afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow. Nieuw dit jaar zijn de Halloween Days, met extra Happy Halloween-activiteiten voor de hele familie.

Discover Your Own Fear

De Halloween Nights starten om 18.30 uur met een grote Halloween-parade. Daarna nemen de griezels hun intrek in vijf scare zones, twee spookhuizen en een doolhof. Maar liefst drie scare zones zijn nieuw: ijsheks Morgana speelt de hoofdrol in ‘Morgana’s Frozen Souls’, angstaanjagende zeewezens dolen rond in ‘Shadows Of The Sea’ en in ‘Cirque’ zetten clowns de boel op stelten. De avonden worden afgesloten met de adembenemende vuurwerkshow ‘Discover Your Own Fear’, waarin de strijd tussen goed en kwaad centraal staat.

Het mysterie in het spookhuis

Speciaal voor de Halloween Days hebben fladderende spoken, talloze pompoenen en griezelige heksen hun intrek genomen in het overdekte themagebied Land van Toos. Drie keer per dag wordt de Halloween-show ‘Het mysterie in het spookhuis’ opgevoerd. Tijdens deze show beleven twee toverbroertjes een spannend avontuur. Daarnaast kunnen bezoekers een wandeling wagen in het mysterieuze griezeldoolhof of toverdrank brouwen met de heksen.

Halloween Express

De shop in het themagebied Wunderwald wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot speciale Halloween-shop. Het reguliere assortiment maakt plaats voor spinnen, doodshoofden, pompoenen en andere griezelige hebbedingetjes. Bovendien worden gekochte items gratis naar de hoofduitgang van Toverland gebracht met de nieuwe Halloween Express-service.

Praktische informatie

De Halloween Nights vinden dit jaar plaats op 13, 17, 18, 19, 20 en 27 oktober. De spookhuizen Screaming Swamp en Villa Phobia zijn geopend vanaf 17.00 uur, de overige Halloween-activiteiten starten om 18.30 uur. Toverland is tijdens de Halloween Nights geopend tot 23.00 uur. Voor angsthazen is er de Halloween Toverstaf: zodra het licht van deze staf ontstoken wordt, druipen de griezels vanzelf af. De Halloween Days zijn dagelijks van 13 tot en met 28 oktober. Via de website van Toverland kunnen tickets met korting gekocht worden.