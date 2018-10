Maastricht investeert in haar Convention Bureau

De gemeente Maastricht heeft voor de komende periode 2019 t/m 2022 aangekondigd de jaarlijkse ondersteuning aan Maastricht Convention Bureau met 150.000 euro te verhogen.

Daarmee onderstreept de gemeente het belang van wetenschappelijke congressen voor Maastricht en wordt de samenwerking verder geïntensiveerd.

Maastricht zet met het Convention Bureau vol in op het binnenhalen van meer congressen, die aansluiten bij het regionaal wetenschappelijk ecosysteem. „Een dagjestoerist geeft gemiddeld 72 euro uit; een zakelijke toerist/congresbezoeker al snel 365 euro per dag. Een groot verschil”, zegt wethouder Vivianne Heijnen (CDA, economie). Het zakelijk toerisme is, aldus Heijnen, een belangrijke economische factor voor de stad. Het zorgt bovendien voor een betere spreiding van het toerisme over de hele week, en niet alleen de weekenden.

Reden waarom de gemeente op jaarbasis 150.000 euro extra uittrekt voor het Maastricht Convention Bureau (MCB), dat verantwoordelijk is voor de internationale branding van Maastricht als congresstad. „Die investering verdient zichzelf meer dan terug. Bovendien wordt het MECC de komende jaren ingrijpend verbouwd om grotere conferenties te kunnen herbergen. Dan moeten we ook een congresbureau hebben dat ervoor zorgt dat die congressen naar hier komen.” Directeur Jurgen Moors van het MCB geeft aan dat het aantal geacquireerde congressen voor Maastricht sinds 2015 verdubbeld is. „We richten ons vooral op meerdaagse congressen binnen de medische wetenschap en (bio) materialen. We maken zo de optimale verbinding tussen de economische kracht van onze regio en het marktpotentieel binnen de internationale congresmarkt. Het meest aantrekkelijke zijn grote en internationale titels, maar natuurlijk zijn ook kleinere, vaak zeer specialistische, congressen van harte welkom in de stad. Deze kunnen dan plaatsvinden in de bij ons aangesloten hotels. Sinds de afsplitsing van de VVV Maastricht in 2015 hebben we sterk gebouwd aan onze nieuwe propositie: Maastricht: City of Health & Materials. Daarmee spreken we de markt zo gericht mogelijk aan en leggen een duidelijke claim op de kracht van onze regio. We werken binnen deze optiek nauw samen met belangrijke stakeholders als Universiteit Maastricht, MUMC+ en de Brightlands campussen. Het aantal bedrijven dat is aangesloten bij MCB is gestegen van 42 naar ruim 70. Dan hebben we het over toeleveranciers, hotels, cateraars, standbouwers, restaurants in de binnenstad en ga zo maar door. Dit geeft duidelijk aan dat de organisatie flink in de lift zit. Dit blijkt niet alleen uit het toenemend aantal congressen dat voor Maastricht kiest, maar dus ook uit de groei van onze achterban.” Klik hier voor informatie.