VisitBrabant zet duurzame ontwikkeling centraal

Met de wereldwijde groei van toerisme en de impact daarvan op de inwoners en het milieu, vindt VisitBrabant het belangrijker dan ooit om duurzaamheid centraal te stellen. VisitBrabant zet daarom actief in op kwaliteit van toeristisch aanbod en spreiding. Het gaat daarbij niet om meer bezoekers, maar om het bereiken van de juiste doelgroepen. Om de stijgende lijn in bezoekcijfers in Brabant voor te zetten, zijn daarom blijvend investeringen nodig en staat samenwerking centraal.

Duurzame ontwikkeling

Met de oprichting van VisitBrabant vier jaar geleden heeft de provincie gebouwd aan een stevig netwerk, kennis en systemen, samenwerking, (inter)nationale profilering en groei van de bezoekers die we graag ontvangen in Brabant. Een succesvolle investering van provincie Noord-Brabant in de vrijetijdseconomie: vanuit een achterstandspositie met dalende bezoekcijfers in 2013, is de trend gekeerd naar groei. Dat is belangrijk voor de regionale economie en levert een grote bijdrage aan andere domeinen, zoals cultuur, erfgoed, het vestigingsklimaat en natuur. In Brabant is er nog vrijwel geen negatieve impact van de wereldwijde groei in toerisme en dat wil VisitBrabant graag zo houden. Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: “Het gaat niet om méér bezoekers, maar om de juiste bezoekers op de juiste plek. En over spreiding over de seizoenen en de locaties in Brabant. De Brabantbrede campagne ‘Brabant is Open’ is daar ook op gericht.”

Blijvend investeren

Met aansprekende thema’s als Van Gogh, Design en Familie Fun kan VisitBrabant het brede aanbod van Brabant onder de aandacht brengen. De focus ligt daarbij op de Belgische en Duitse markt. Het is daarom van belang dat er blijvend geïnvesteerd wordt in het aantrekken van talent en in kwalitatief vrijetijdsaanbod. Een goed voorbeeld is Van Gogh Brabant, die met de start van de uitgifte van vastgoedcertificaten, investeert in behoud en uitbreiding van de erfgoedlocaties van Van Gogh in Brabant.

Gezamenlijk optrekken

Om provincie, regio’s en steden aantrekkelijk te ontwikkelen en te profileren als aantrekkelijke shortstay-bestemming, is een gezamenlijke en integrale lange termijn aanpak belangrijk. Met de oprichting van VisitBrabant als netwerkorganisatie trekken provincie, gemeentes, culturele sector, horecaondernemers, bedrijfsleven en regionale en lokale toeristische marketingorganisatie samen op.

Fotocredits VisitBrabant