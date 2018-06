Op de koffie bij de buurman!

In deze column leest u een waargebeurd verhaal waarin een campingbedrijf aan de buurman verkocht is: ‘Het is nu mogelijk niet aan de orde, maar als jullie verkoopplannen krijgen dan heb ik wellicht wel interesse’. Dat was de openingszin van de buurman op de eerste zonnige dag van het jaar toen hij even op de koffie kwam. Enigszins twijfelend zei de verkoopster vervolgens dat ze vanwege gezondheidsredenen langzaam opzoek is gegaan naar een nieuwe eigenaar, maar waarom wist de buurman dat niet? Een week na de koffie op zondag ligt er een koopovereenkomst tussen partijen ter ondertekening. De buurman greep zijn kans omdat hij invloed wilde houden op de exploitatie van de camping ter bescherming van zijn eigen vastgoed.

Zo zie je maar dat er goede redenen zijn om in openheid je bedrijf te verkopen en daarmee de verkoopkansen te vergroten. In de woningmakelaardij is het beproeft middel waarbij buurtbewoners deelgenoot gemaakt worden aan de verkoop van het object. Mede ingeven door het feit dat dit vaak de beste promotors zijn omdat ze invloed willen houden op de omgeving.

Wij beseffen ons dat de woning makelaardij een totaal andere is dan de recreatiebedrijfsmakelaardij, maar toch proberen wij altijd in een verkoopproces de juiste snaar te raken om klanten te vinden.

Het hoeft dan ook niet altijd een directe buur te zijn maar ook ondernemers die een branche switch willen maken uit de omgevingen scharen wij hiertoe.

In het voornoemde voorbeeld stond het bedrijf al wél te koop, alleen in de volledige discretie. De ondernemer was bang voor terugloop en onrust. Maar komt die terugloop en onrust werkelijk als je bekend maakt te willen verkopen? Onder gasten is vaak begrip voor de verkoop – mits u deze transparant communiceert. Zo creëert u rust. Gasten blijken ook als ambassadeur op te treden en te helpen bij het bekend maken van de verkoop. Ook de angst voor onrust onder personeel is onterecht. Medewerkers worden beschermd door de wet en hebben de zekerheid dat zij bij verkoop meegaan naar de nieuwe eigenaar. De verkoper die dit vanaf het begin helder communiceert naar zijn medewerkers, creëert ook onder hen rust en begrip.

Die buurman die graag wil, die ondernemer uit de buurt of die investeerder die over voldoende financiële middelen beschikt, die moeten natuurlijk wel weten dat uw bedrijf te koop staat! In dit voorbeeld kwam de buurman gelukkig zelf met de vraag maar eigenlijk hadden wij die latente koper zelf moeten vinden, het had de huidige eigenaar een hoop zorgen bespaart want inmiddels waren er al diverse bezichtigen geweest en afhakers.

Dit onderstreept nog maar weer eens dat als wij discreet met een bedrijf bezig gaan, en dit is voor sommige gevallen nog steeds aan de orde en ook verdedigbaar, dat de verkoop dan ook discreet blijft. Want als zelfs de buurman het nog niet weet!

Kortom het blijft een keuze die wij graag samen met u maken maar wij wilden dit opvallende verhaal u niet onthouden.