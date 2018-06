Binnenlands Toerisme; gast maakt gast

Het merendeel van de Nederlanders blijft al jaren in eigen land recreëren. Dat is een mooi basisgegeven. Alle reden om eens goed de loep te zetten op de herkomst van uw gasten. Als u weet waar zij allen vandaan komen, dan is het niet moeilijk om een goed plan op te stellen om nog meer gasten uit die gebieden te trekken. Zowel in print als digitaal is uw doelgroep prima te benaderen mar dan moet u wel gericht schieten. Het stimuleren van uw eigen klantenbestand is dan een prima middel om ‘gast maakt gast’ acties te ontwikkelen. Technisch zijn alle postcode selecties mogelijk waardoor herkomstgebieden uitstekend in kaart zijn te brengen. De binnenlandse toerist (2017=24,4 miljoen gasten) is daarmee makkelijker te traceren dan de buitenlandse (2017=17,9 miljoen gasten). Dat de gastbeleving meer en meer centraal komt te staan blijkt ook wel uit de aanpak van Droomparken. Er zwemmen veel vissen in de vijver maar u moet wel de juiste hengel hanteren. Zorg wat u binnen biedt, buiten bekend is en daar hoort ook uw recreatieve omgeving bij. Ik wens u een uitstekend visseizoen!

Verleden-heden-toekomst

Bijblijven in een snel veranderende recreatiemarkt is meer dan noodzakelijk. Als ondernemer moet u de trend volgen en hierbij staat de betrouwbaarheid van de vakinformatie voorop. RekreaVakkrant bestaat meer dan 20 jaar. In de loop van de tijd hebben wij veel expertise opgebouwd in de recreatiesector. Uit elk marktonderzoek blijkt weer dat RekreaVakkrant het meeste en best gelezen vakblad in de branche is. In de komende edities is het vizier gericht op alle grote merken om verleden-heden en toekomst van het merk met elkaar te bespreken. Alfabetisch ziet het merkenlijstje er als volgt uit: Allure Parken, Droomparken, EuroParcs, Molecaten Vakantieparken, Oostappen Vakantieparken, Roompot Vakantieparken, Succesparken en TopParken. Zeker met de RekreaVakkrant Investeringsmonitor 2018 op zak is het goed om met elkaar vast te stellen hoe het recreatielandschap zich gaat ontwikkelen. Zeker met een blijvend toenemende stroom inkomend toerisme is het voor de branche van belang eenheid in recreatieland uit te stralen onder het motto ‘In Nederland is het goed recreëren’ waarbij elk park hun eigen specifieke eigenschappen en gastvoordelen moet blijven etaleren. In deze editie het woord aan Droomparken.

Digitaal

Stel uw vizier af op 2018 en volg ons. Het aantal volgers op ons twitter account ‘twitter.com/rekreavakkrant’ stijgt steeds verder. Inmiddels zijn wij over de grens van 3.700 zakelijke volgers! Wie volgt? Op naar de volgende mijlpaal 4.000 volgers. Meldt u ook aan, maar ook op komnunaar.nl!

Namens het RekreaVakkrant-team, op naar een mooi voorjaar en fantastisch recreatieseizoen 2018. Veel leesplezier met deze editie van RekreaVakkrant. Het marketingvakblad voor de totale recreatiemarkt. De volgende uitgave verschijnt 17 augustus a.s.