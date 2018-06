WK voetbal met topzaad van Barenbrug – Oranjegras in Rusland

Graszaadproducent Koninklijke Barenbrug Groep uit Nijmegen levert, als enig Nederlands bedrijf, voor het komende WK voetbal in Rusland gras aan zes voetbaltempels. En aan diverse trainingslocaties waaronder die van België, Frankrijk, Engeland en Zuid-Korea. Het Nederlandse familiebedrijf is al tientallen jaren een grote speler bij WK’s en EK’s voetbal maar ook bij de Olympische Spelen en grote golftoernooien. Barenbrug levert een bijdrage aan de matten in de steden Samara en Jekaterinenburg. Daarnaast verzorgt het bedrijf grasmengsels voor de matten in de vier speelsteden Moskou, Kazan, Sochi en Sint-Petersburg. In Nederland zijn de Barenbrugvelden van Feijenoord en NEC het afgelopen seizoen gekozen tot beste van de eredivisie en Jupiler League. Extreem weer Tal van Russische stadions kiezen voor de graszaden van Barenbrug omdat het bedrijf de meest geavanceerde grassoorten ter wereld ontwikkelt die bestand zijn tegen de extreme, klimatologische weersverschillen in Rusland. Het gaat vooral om de soorten RPR (Regenerating Perennnial Ryegrass) en SOS (Super Over Seeding). RPR is misschien wel het sterkste gras ter wereld. Dit Engelse raaigras is elke voetbalwedstrijd de baas omdat het zich snel herstelt dankzij horizontale uitlopers. Het SOS-grasmengsel is volgens Cornelis van den Berg, general manager van Barenbrug in Rusland, uniek in de wereld: “SOS is zo bijzonder omdat dit grasmengsel zelfs bij lage temperaturen doorgroeit waar andere graszaden het laten afweten. Je kunt dus veel langer op de grasmat spelen en je ziet de grasmat veel sneller verbeteren na het doorzaaien.” Zandzoden Er is nog meer oranjegras in Rusland. Barenbrug werkt al meer dan 50 jaar nauw samen met de graszodenleverancier Queens Grass International uit Drouwen in Drenthe. De eigenaar van Queens Grass is de Nederlander Steven Rienks die al zeventien jaar in Rusland woont en werkt. Rienks: “We zijn een Nederlands bedrijf met 140 hectare graszoden in Rusland en hebben ook de graszoden voor de Zenit Arena in Sint-Petersburg geleverd. Daar worden op 10 juli de halve finale en 14 juli de troostfinale gespeeld. Wij onderscheiden ons omdat wij het enige bedrijf in Rusland zijn dat de zoden op zand kweekt in plaats van op klei. En natuurlijk met topzaad van Barenbrug.”