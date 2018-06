Nieuwe achtbaan Toverland maakt eerste testvlucht

Attractiepark Toverland opent op 7 juli 2018 het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon. De afgelopen maanden verrees in Avalon de veertig meter hoge wing coaster Fēnix. De spectaculaire achtbaan maakte onlangs zijn allereerste testrit. Dit bijzondere moment is vastgelegd op video. Onder luid gejuich vloog Fēnix voor het eerst met een topsnelheid van 95 kilometer per uur over de achtbaantrack. Caroline Kortooms, Algemeen Directeur, was erg onder de indruk van de eerste vlucht. “Fēnix is imposant, majestueus, robuust en vurig. We zijn enorm trots op deze unieke achtbaan!” Na de testrit werd door de aanwezige familieleden en managers geproost op de goede afloop. De achtbaan wordt de komende weken uitgebreid getest en zal op zaterdag 7 juli 2018 openen voor bezoekers.

Drie keer over de kop

Fēnix is de allereerste wing coaster van de Benelux. Bij dit type achtbaan hangen de karretjes naast de rails, waardoor er een unieke vliegervaring gecreëerd wordt. Fēnix is maar liefst veertig meter hoog, 813 meter lang en heeft een topsnelheid van 95 km/u. Tijdens de rit gaan inzittenden drie keer over de kop. De leverancier is de toonaangevende Zwitserse achtbaanbouwer Bolliger & Mabillard.

De wereld van Merlijn

Fēnix is onderdeel van Avalon, de wereld van de almachtige tovenaar Merlijn. Fēnix is een vuurvogel die elke 777 jaar uit zijn eigen as herrijst. Bezoekers mogen plaatsnemen onder de vleugels van Fēnix om hem na zijn herrijzenis te vergezellen op zijn eerste vlucht. In Avalon bevindt zich tevens de boatride Merlin’s Quest. In deze boottocht voor het hele gezin gaan de opvarenden op zoek naar Tir na nÓg, de bron van het eeuwig leven. Klik hier voor meer informatie.

