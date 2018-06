Zandvoort wint Nationale Citymarketing Trofee 2018

Zandvoort heeft haar citymarketing het best op orde. De populaire badplaats won de Nationale Citymarketing Trofee 2018 in de categorie gemeenten tot 100.000 inwoners. Directeur Lana Lemmens van Zandvoort Marketing en wethouder Gerard Kuipers van Toerisme kregen de prijs uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Citymarketing in de Culturele Hoofdstad Leeuwarden. ‘De winnaar heeft zich vanuit minimale basis verder ontwikkeld en heeft een eigenzinnige strategie opgezet met een daarbij behorend sterk beeldmerk. Door middel van veel research en het zoeken naar een “partnerstad” is de jury van mening dat zij de komende tijd nog meer vooruitgang zal boeken.’, zo klinkt het juryrapport . “Een prachtige beloning voor een aantal jaren keihard samenwerken door gemeente en Zandvoort Marketing om onze badplaats goed op de kaart te zetten”, zegt wethouder Kuipers. “We hebben begin dit jaar de nieuwe merkcampagne ‘Zandvoort beachforamsterdam’ gelanceerd. Behalve het strand zetten we ook vol in op het circuit, de natuur en het dorp. We hebben het allemaal in huis”, vertelt Lemmens, de trotse directeur van Zandvoort Marketing.

Identiteit

In 2017 transformeerde de VVV in Zandvoort Marketing. Daar ging een intensief proces aan vooraf. Onder leiding van Identity Matching Adacemy (IMA) is samen met bewoners, ondernemers, gemeente en VVV de identiteit van Zandvoort ‘opgegraven’. De vertaling van de identiteit van Zandvoort leidde tot de claim Pop Up Zandvoort. Geen merknaam maar een manier van denken en doen. Zandvoort is in staat om snel op trends in te springen en snel en soepel evenementen en initiatieven te faciliteren. De badplaats is nu dé locatie in Nederland waar bedrijven en organisaties in zeer korte tijd een evenement op kunnen zetten of hun product kunnen promoten bij een groot publiek. “Het klinkt misschien plat, maar wij hebben massa”, zegt Lemmens. “Op een mooie dag trekt Zandvoort makkelijk 90.000 bezoekers. Als Max Verstappen naar het Circuit komt tijdens de Jumbo Race Dagen zijn het er zelfs 120.000. Wij schrikken niet van grote groepen bezoekers. We ontvangen ze met open armen. Er is voldoende te eten, te drinken en ze kunnen allemaal naar de wc.” Een speciaal team van de gemeente en Zandvoort Marketing, het Pop Up-team, opgeleid door IMA helpt met organiseren en denkt volop mee. Ook de doelgroepen heeft Zandvoort Marketing afgelopen jaar duidelijk gedefinieerd en daar het aanbod in de badplaats op afgestemd. Wethouder Kuipers: “Een groot deel van onze bezoekers komt uit de Metropool Regio Amsterdam. Bewoners en toeristen. Ook onze Duitse bezoekers komen uit stedelijk gebied. Die zijn gewend aan stadse kwaliteit. We hebben dus heel kritisch gekeken naar ons aanbod. Wat misten we en wat hadden we teveel? Dat hebben we aangescherpt en op orde gebracht.”

Bidbook

Zandvoort Marketing heeft veel energie gestoken in de presentatie van de nieuwe koers. Er is een merkcampagne ‘Zandvoort beachforamsterdam’ opgezet. Voor (internationale) bedrijven en organisaties is een Bidbook gemaakt waarin Zandvoort uitgebreid vertelt wat de mogelijkheden zijn in de badplaats aan de Noordzeekust. “We zijn pas een jaar bezig in onze nieuwe organisatie en nu we beloond worden met deze prestigieuze prijs is dat een fijne bevestiging dat we op de goede weg zijn”, constateert Lana Lemmens.