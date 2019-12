Opening Inspirium Amsterdam

Met een spectaculaire show werd Inspirium Amsterdam officieel geopend in het bijzijn van alle 19 Inspirium partners en VIP-gasten. Eén voor één werden de partners gepresenteerd aan het aanwezige publiek en plaatsten zij ieder hun puzzelstuk in de speciaal gecreëerde Inspirium wand, die symbool staat voor de samenwerking en synergie tussen alle partners. Het moment werd verzegeld met een knal, confetti, muziek en het proosten op ‘the next level in hospitality’.

Na het officiële moment kregen alle gasten de kans om de verschillende belevingswerelden met eigen ogen te zien en een praatje te maken met de partners. De positieve geluiden en lachende gezichten duidden op een geslaagde avond. De volgende dag was er nog een feestelijke openingsdag voor genodigden. Hospitality professionals uit binnen- en buitenland krijgen de kans om Inspirium Amsterdam als één van de eersten te ervaren. Voor alle overige geïnteresseerden is er een speciale openingsweek van 2 t/m 6 december waarbij Inspirium Amsterdam je welkom heet voor een bezoek aan deze dynamische locatie aan het IJ.

Inspirium Amsterdam is na Breda de tweede locatie van Inspirium en volgens de initiators een volgende stap in de toekomst van hospitality. Negentien partners met ieder hun eigen expertise op het gebied van hospitality komen samen onder één dak en werken gezamenlijk aan totaaloplossingen voor de juiste invulling van gastvrijheid in jouw bedrijf. Inspirium was dan ook niet zomaar een droom, maar een heldere visie op hoe klanten nog beter geholpen kunnen worden in hun zoektocht naar de optimale gastvrijheidsbeleving voor hun gasten. Zo ontwikkelde Inspirium Breda zich al eerder tot het platform wat het nu is. Waar inspiratie, beleving en kennis geboden wordt op het gebied van gastvrijheid. En dat is al lang niet meer voorbehouden aan de horeca. Alle professionals in de zorg, retail, leisure, office en het onderwijs die zich bezighouden met gastvrijheidsbeleving, ervaren het synergetische effect van ‘sharing success and happiness’. Inspirium Amsterdam brengt dit alles naar een nóg hoger niveau. Hoe? Kom langs en ervaar het zelf bij ‘the next level in hospitality’.

LINE-up partners Inspirium Amsterdam BKS | Bulsink | Coram | De Keyzer Zekerheid | Eijsink | Häfele | Hydrozorg | Incatro Room Acoustics | Van Duijnen Horeca Service | Kinly | Lavazza | Lensen | Miwo | SA Wear | Satelliet | Ton Hagedoorn – part of Interhal | Utilicht | VHC Jongens | Winkelmanagement

