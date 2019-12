De genomineerden voor de ‘Foodservice Award 2020’ verkiezing zijn bekend! Drieëndertig foodservice bedrijven maken kans op een (categorie)prijs. In deze tweede editie hebben consumenten ruim 20.000 beoordelingen gegeven met een gemiddelde waardering van een 6,91. De verkiezing is een initiatief van Q&A in samenwerking met Horecava en werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Albert Heijn, La Place en McDonald’s zijn grote kanshebbers voor een ‘Foodservice Award’. Zij wisten zich in meerdere categorieën te nomineren. Onder de genomineerden bevinden zich onder andere horecaketens zoals Domino’s, Starbucks, De Keurslager en Kwalitaria.

Consument hecht het meeste waarde aan kwaliteit

De consument geeft bij de beoordeling van zijn favoriete foodservice bedrijf onder andere een oordeel over de prijs, het assortiment en de service. Van alle aspecten vindt de consument het kwaliteitsaspect het belangrijkst, gevolgd door prijs, winkelgemak en klantvriendelijkheid. Vorig jaar vond de consument het prijsaspect nog het belangrijkst. Het winkelgemak werd het hoogst beoordeeld: dit aspect heeft als gemiddeld eindcijfer een 7,99.

Gemiddelde behaalde cijfers per aspect:

Winkelgemak: 7,99

Klantvriendelijkheid: 7,89

Kwaliteit van de producten: 7,83

Betrouwbaarheid: 7,83

Service: 7,72

Samenstelling assortiment: 7,68

Uitstraling en beleving: 7,62

Deskundigheid: 7,52

Prijs: 7,33

Acties en aanbiedingen: 7,25

Bekendmaking van de winnaars

De winnaars zullen bekend worden gemaakt op de Horecava in de RAI Amsterdam op dinsdag 14 januari 2020 om 16.00 uur in Hal 5. Naast het uitreiken van de prijzen zal Ynzo van Zanten, choco evangelist van Tony’s Chocolonely een presentatie verzorgen. Foodservice bedrijven die een categorieprijs winnen, maken ook kans op de overalltitel. De overallwinnaar is de categoriewinnaar met het hoogste eindcijfer. Winnaars mogen een jaar lang de titel ‘Foodservice Award’ binnen de categorie dragen. De organisatie stelt voor alle genomineerden twee kaarten beschikbaar. Aanmelden voor deze uitreiking kan door een e-mail te sturen naar info@foodserviceaward.nl.

Genomineerden Foodservice Award 2020

Op alfabetische volgorde:

Bezorgen: AH.NL, Domino’s Pizza, Thuisbezorgd.nl

Café’s/Restaurants: De Beren Restaurants, La Place

Fastservice: Burger King, KFC, McDonald’s

Food retail: Albert Heijn, Hema, Ikea, LIDL

Hotels: Fletcher Hotels, Van Der Valk

Koffie & Lunchrooms:Bagels & Beans, Brownies&downieS, Délifrance, Starbucks

