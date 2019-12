VASCO haalt order binnen voor gloednieuw vakantiepark

Vasco, trendsetter in innovatieve verwarmings- en ventilatieoplossingen, gaat alle 250 vakantievilla’s in het nieuwe Terhills Resort voorzien van badkamerverwarming en ventilatie. Concreet gaat het om maar liefst 667 elektrische radiatoren en 250 ventilatie-units van het nieuwste, extra fluisterstille type. De innovatieve producten maken deel uit van een duurzame energievoorziening in het resort, met onder andere een batterijenpark, drijvende zonnepanelen en zonnepanelen op het land. De voormalige mijnlocatie in het Nationaal Park Hoge Kempen in Dilsen (België) wordt onder impuls van Terhills NV, een dochtermaatschappij van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, omgetoverd tot het luxueuze vakantiepark Terhills Resort (opening voorjaar 2021). Zo komen er 250 hoogwaardige watervilla’s, voorzien van alle comfort en opgetrokken uit hoogwaardige, duurzame bouwmaterialen in een houtskeletstructuur. Daarbij ligt de focus sterk op een efficiënte energiehuishouding.

Elektrische verwarming in de lift

In alle badkamers wordt de elektrische designradiator Iris HD van Vasco geplaatst – 667 stuks in totaal. Achten: “Elektrische badkamerverwarming is wel degelijk duurzaam, zeker in combinatie met groene energie-oplossingen, zoals zonnepanelen. In de meeste huidige nieuwbouwwoningen wordt overigens gekozen voor een warmtepomp met vloerverwarming en een elektrische badkamerradiator. De Iris HD-EL heeft ook een energie-efficiënt weekprogramma, waarmee de verwarming heel gericht en naar wens gestuurd kan worden”. Daarnaast zorgt Vasco in elke woning voor een ventilatie-unit. Het type verschilt, afhankelijk van de grootte van de woning: hoe groter de woning, hoe hoger het vereiste debiet. “De keuze viel op drie van onze ventilatietoestellen: D275, D350 en DX5”, legt Achten uit. “Deze units garanderen een optimaal binnenklimaat, in alle stilte en rust. Op het vlak van geluidsniveau is de DX5 de absolute kampioen, met een geluidsniveau dat tot 8 db(A) lager ligt dan dat van het op één na beste toestel op de markt. Ook de meer compacte toestellen scoren beduidend beter dan vergelijkbare units van andere fabrikanten.”

