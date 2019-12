Efteling-componist strijdt met nieuw bewijs verder tegen BumaStemra

Muziekproducent en componist Maarten Hartveldt staat binnenkort in het gerechtshof Amsterdam tegenover BumaStemra. In hoger beroep eist hij alsnog een eerlijke vergoeding voor zijn sprookjesmuziek die twaalf jaar lang te horen was in De Efteling. Met nieuwe bewijzen hoopt hij nu wel te winnen. De Tilburgse componist (66) vindt dat BumaStemra te weinig betaalt. De organisatie, die muziekrechten int voor componisten, beschouwt zijn werk als achtergrondmuziek in plaats van ‘amusementsmuziek’. Ook zegt hij dat zijn muziek vaker en op meer plekken te horen was dan Buma beweert. FNV Kunstenbond, die meebetaalde aan de eerste rechtszaak, zegt dat meer componisten met BumaStemra overhoop liggen. Hartveldt maakte de parkmuziek die volgens hem tussen 2005 en 2017 te horen was op alle looppaden, pleinen en de parkeerplaats van de Efteling. Ook voor het sprookje Het Meisje met de Zwavelstokjes componeerde en produceerde hij muziek. Voor de parkmuziek kreeg hij een vergoeding van € 198 bruto per jaar, voor het sprookje € 163. Voor de parken Toverland en Europa Park, waar ook zijn muziek klinkt, kreeg hij minder. In eerste aanleg verloor de componist. De rechter vond vorig jaar dat onvoldoende is gebleken dat BumaStemra het beheer van de auteursrechten niet goed heeft uitgevoerd. De organisatie heeft volgens de rechter beleidsvrijheid om muziek in te delen in een categorie waar een bepaalde vergoeding bij hoort. “Maar dan moet je wel uitgaan van de juiste feiten”, brengt Hartveldt’s nieuwe advocaat Jack Linssen daar tegenin. “BumaStemra beweerde dat de muziek vanaf 2009 niet meer in de Efteling te horen was, terwijl die tot eind 2017 heeft geklonken.” In 2015 stuurde Hartveldt een deurwaarder naar het park. Die maakte opnames om vast te stellen waar de muziek klonk. Hartveldts vorige advocaat bracht die bewijzen in de eerste zaak niet op tijd in. Dit keer gebeurt dat wel. Ook dient hij verklaringen van Disney en de Efteling in die stellen dat muziek een wezenlijk onderdeel is van de beleving in de parken. Hartveldt denkt daarom nu een sterkere zaak te hebben. BumaStemra wijst in een reactie op het eerdere vonnis. De organisatie wil verder alleen in het algemeen zeggen dat ze handelt voor leden en gebruikers door ‘eenduidige, redelijke’ en goedkoop uit te voeren licenties te verstrekken. Bron: het Financieele Dagblad.