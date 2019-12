Aantal toeristen stijgt naar bijna 10 miljoen

Het aantal toeristen dat in juli en augustus in Nederland overnachtte is in 2019 wederom gegroeid, met 4,4% naar bijna 10 miljoen mensen. Zij waren samen goed voor bijna 35 miljoen overnachtingen, een stijging van 7,6% vergeleken met de zomer van 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bungalowparken wonnen het meest aan populariteit: het aantal klanten steeg met bijna 12% naar 2 miljoen. Ook campings waren iets populairder met 1,8 miljoen klanten, waar kamperen in de jaren voor 2018 juist minder in trek werd. De meest geboekte accommodaties bleven pensions, hostels en hotels. Meer dan de helft van de toeristen kwamen deze zomer uit eigen land. Van de buitenlandse toeristen was meer dan een derde Duits. Campings zijn populair onder de zuiderburen, maar ze boeken ook steeds vaker een bungalow. Het totale aantal toeristen ligt volgens het CBS hoger, omdat dagjesmensen en accommodaties met minder dan vijf bedden niet zijn onderzocht. Ook overnachtingen die zijn geboekt op populaire onlineplatforms als Airbnb zijn niet in de resultaten meegenomen.

Eerder bleek uit cijfers al dat toeristen in 2018 € 87,5 miljard uitgaven, wat ruim 4% meer was dan een jaar eerder. Sinds de economische crisis groeit de toeristische sector harder dan de Nederlandse economie (2,6% in 2018), waardoor toerisme belangrijk is voor de werkgelegenheid. In 2018 nam het aantal banen in de sector met 27.000 toe tot 791.000. Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie steeg vorig jaar met 0,1 procentpunt naar 4,4%. De toegevoegde waarde van de toeristische sector bedroeg vorig jaar €30,4 miljard, een stijging van 5% ten opzichte van 2017 (gecorrigeerd voor prijsveranderingen). De horeca droeg hieraan met ruim €12 miljard het sterkst bij.

Bron: het Financieele Dagblad.