Wildlands blijft hopen op meer bezoekers

Bijna was Wildlands Adventure Zoo Emmen in 2018 jaar failliet. Ook dit jaar maakt de dierentuin verlies. Toch is het resultaat beter dan begroot, zegt directeur Erik van Engelen. Wildlands zal het jaar waarschijnlijk afsluiten met een min van € 3,3 miljoen, in plaats van € 4,8 miljoen. “We hebben besparingen naar voren gehaald”, zegt Van Engelen. “Ik wil vermijden dat bij ons personeel onrust ontstaat over een mogelijke nieuwe bezuinigingsronde en heb dan liever wat meer buffer.” Het noodlijdende park moest dit voorjaar gered worden door de gemeente Emmen, die een belang van € 80 miljoen nam in het park. Er werd diep gesneden in de kosten, afscheid genomen van 35 van de 150 betaalde medewerkers en er was veel negatieve publiciteit. Het toch nog forse verlies voor dit jaar was ingecalculeerd, laat de gemeente weten. Emmen heeft met Wildlands afgesproken dat de financiering in 40 jaar moet worden afgelost. Verder heeft het dierenpark alle beschikbare zekerheden aan de gemeente overgedragen. “Ook zijn verdere kostenbesparingen gerealiseerd, waardoor de kwetsbaarheid van Wildlands substantieel wordt verlaagd”, aldus een woordvoerder. Het dierenpark opende in 2016 de poorten. Het verouderde en niet meer levensvatbare Dierenpark Emmen maakte – naar Amerikaans voorbeeld – plaats voor een mengeling van een pretpark en een dierentuin. Aanvankelijk met resultaat. In het eerste jaar ontving het park 1,3 miljoen bezoekers. Maar een jaar later waren het er nog slechts 855.000. Te weinig om winstgevend op te draaien. De dierentuin viel tegen en het was ook geen Walibi. De reacties op beoordelingensite Zoover waren niet mals, en dat snapt Van Engelen wel. “De verwachtingen waren maximaal, de prijs (30 euro) te hoog en het was veel te druk. Soms waren er meer dan tienduizend mensen in het park. Dan zie je niks meer en moet je ook nog eens lang wachten op je hamburger.” De beoordelingen zijn inmiddels beter. “Ik denk dat de verwachtingen, na alle negatieve publiciteit, ook veel lager liggen.” De aanvankelijke ambitie van 1,2 miljoen bezoekers heeft het park allang laten varen. Nu is de ambitie 940.000 bezoekers, waarbij over enkele jaren weer winst in zicht komt. De verwachting is dat het park dit jaar uitkomt tussen 910.000 en 920.000 bezoekers. Spelbreker was, aldus de directeur, slecht weer. Of, preciezer: slechtweervoorspellingen. “Het is niet leuk om naar externe factoren te wijzen”, zegt Van Engelen. “Maar de weerinvloeden zijn echt heel sterk.”

Nieuwe investeringen

Wildlands probeert weer goodwill op te bouwen in de regio, waar afgelopen jaren veel kritiek was op het park. “Mensen in de regio hadden het idee dat er niet naar ze werd geluisterd.”, zegt Van Engelen. Het meest werd geklaagd over de looproutes. Het park heeft daarom een doorsteek gemaakt tussen de delen Nortica en Serenga. Bezoekers hoeven nu niet meer via dezelfde weg terug te lopen. Verder is de toegangsprijs verlaagd. Het dierenpark blijft, ondanks de financiële problemen, investeren in vernieuwing. Bouwvakkers leggen voetpaden aan voor expedities achter de schermen van de dierentuin. Verder komt er een attractie over walvissen en een onderzoekscentrum waar kinderen allerlei testjes kunnen doen. Ook komen er aquaria, een verblijf voor wasberen en stinkdieren en een groot vogelverblijf. De hoop is daarmee weer meer bezoekers te trekken. Van Engelen denkt niet dat er nog veel extra inkomsten te halen zijn uit de horeca. Uit evenementen misschien nog wel, al is dat in Drenthe moeilijker dan in de Randstad. “We willen groeien, ook in een jaar waarin we alles verbouwen, herfinancieren en er ontslagen vallen”, zegt de directeur. Hij vindt het belangrijk dat bezoekers en medewerkers zien dat er echt wat verandert. “Het vertrouwen was broos. We hebben dat terug moeten winnen en ik denk dat we dat goed gedaan hebben.”

Bron: Het Financieele Dagblad.

beeld: copyrights WILDLANDS.