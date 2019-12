Nieuwe Iseki TH 5000 serie

Een echte noviteit tijdens de Groene Sector 2020 is een compleet nieuwe trekker: de TH5000 serie. de. De Iseki TH 5000 beschikbaar zijn in twee uitvoeringen; namelijk een 35 pk en een 42 pk. Behouden zijn de compacte afmetingen van de Iseki TH 4005 serie trekkers, maar verder is alles nieuw ontwikkeld voor deze nieuwe TH serie. Iseki heeft zelf zijn eigen Common Rail dieselmotoren ontwikkeld, welke voldoen aan de nieuwe Stage V-normeringen. Deze trekkers kennen een nieuw hydrostaat systeem met 3 groepen. Deze hydrostaat heeft een servo-aansturing, waardoor er minder kracht nodig is voor het bedienen van het rijpedaal. Tevens is het nu mogelijk om een elektronische cruise controle te installeren. Deze cruise controle heeft ook een memory functie. Ten opzichte van de TH 4005 modellen heeft de nieuwe Iseki meer hefvermogen; 1200 kg. De rijsnelheid is van 0 tot 33 km/u en daarom is deze trekker 4 wiel geremd. Standaard aanwezig zijn twee ventielen met aansluiting achter en een joystick voor de bediening van een voorlader of fronthef. De aftakas achter kent twee toerental namelijk 540/540E. De in- en uitschakeling geschiedt elektronisch. Hierbij zijn er 3 keuzes: 1) Werktuig schakelt langzaam in, bijvoorbeeld bij gebruik van een houtversnipperaar, 2) snel; bijvoorbeeld bij een kunstmeststrooier. Of 3) dat de aftakas stopt, zodra de trekker niet rijdt, wat handig is bij het gebruik van een zoutstrooier. Maximaal comfort: De TH wordt standaard voorzien van een luxe fabriekscabine met airco. Door de luxe stoel en het stuurwiel die is in te stellen kan er een ideale zitpositie verkregen worden. De rijsnelheid en aftakastoerental is digitaal af te lezen. Vakbeurs de Groene Sector vindt plaats van op 14-15-16 januari van 13:00 t/m 21:00 uur.