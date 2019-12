Beerze Bulten genomineerd voor ‘ANWB Camping van het Jaar 2020’

Vakantiepark Beerze Bulten is (wederom) genomineerd voor ‘ANWB Camping van het Jaar 2020’. Nederlandse kampeerders hebben massaal gestemd en Beerze Bulten behoort tot de 9 genomineerde campings in Nederland.

Ieder jaar organiseert de ANWB de verkiezing voor de Campings van het Jaar. In een aantal categorieën konden campings worden genomineerd. De categorieën in 2020 zijn ‘De mooiste groene camping’, ‘De camping met de mooiste huuraccommodatie’ en ‘De fijnste gezinscamping’. Vakantiepark Beerze Bulten is genomineerd in deze laatste categorie. Op woensdag 15 januari zal op de Vakantiebeurs bekend gemaakt worden welke camping er met de felbegeerde eretitel vandoor gaat.

Trots

Eigenaar Gerrit-Jan Hagedoorn: “We zijn bijzonder blij dat we wederom genomineerd zijn. Uiteraard zijn we super trots op ons hele team. We trachten continu om onze kwaliteit en service op topniveau te houden. Daarom is het super dat we de waardering hiervoor van onze gasten terug krijgen. Dan weten we waar we het voor doen. We willen iedereen bedanken die op ons heeft gestemd”.

Vakantiepark Beerze Bulten, gelegen in het Overijsselse Vechtdal, is een camping gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Naast de 570 kampeerplaatsen beschikt het park over 70 (glamping) accommodaties, een wellnesscenter, een indoorspeelparadijs met bowlingbaan, een binnen- en buitenzwembad en diverse horeca. Naast verblijfsgasten is ook het aandeel in dagrecreatie door de vele faciliteiten erg groot. Het park wordt jaarlijks bezocht door ruim 100.000 gasten, voornamelijk uit Nederland, Duitsland en België.