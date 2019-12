Recreatie Vakbeurs 2019 kijkt terug op succesvolle kwalitatieve editie

De achttiende editie van Recreatie Vakbeurs is op 26, 27 en 29 november 2019 erg positief verlopen, dat meldt beursorganisator Easyfairs. In totaal presenteerden 290 exposanten zich aan ruim 7600 recreatieprofessionals in Evenementenhal Hardenberg. Niet eerder namen zoveel exposanten deel aan de enige recreatiebeurs in de Benelux. “Het was een prachtige editie, waarbij we een groot compliment willen maken naar onze exposanten. De beurs is qua uitstraling ontzettend gegroeid, met dit jaar als absoluut hoogtepunt. De exposanten hebben fantastisch uitgepakt, waardoor de beurs echt hét visitekaartje van de recreatiesector is”, zegt Ellen Braker namens Recreatie Vakbeurs.

Onder alle deelnemers waren ook grote spelers uit diverse segmenten, zoals Arcabo (chalets), Boerplay (speeltoestellen), Booking Experts (reserveringssysteem), Miele (wasmachines en vaatwassers), Wildkamp (technische materialen) en Aqua Drolics (zwembaden).

In totaal werden alle zeven beurshallen van Evenementenhal Hardenberg ingezet voor Recreatie Vakbeurs. Alle hallen waren per segment ingedeeld. Tot groot genoegen van de bezoekers, want dat maakte de beursvloer erg overzichtelijk. Eén van de eyecatchers op de beurs waren de nieuwe, ingerichte stijlkamers in hal 1. Deze waren mede mogelijk gemaakt door Instyle Concepts (interieur), Wegter Grootverbruik (eetkamer), Leen Bakker Zakelijk (woonkamer) en Madino (terrasmeubilair). Verder was er een goed gevuld innovatieplein waar maar liefst 14 exposanten hun innovatie(s) presenteerden.

Ook het zwembadplein van belevingsarchitect Stan de Haas trok veel bekijks en zorgde voor een ultieme beleving. Verder kon het kennistheater dat in samenwerking met RECRON en RekreaVakkrant was opgezet, rekenen op veel belangstelling. Thema’s die aan bod kwamen waren financiering, duurzaamheid en digitalisering.

In de afgelopen jaren heeft Recreatie Vakbeurs flinke kwaliteitsstappen gezet. Niet alleen in uitstraling van de beurs, maar ook kijkend naar de kwaliteit van de bezoeker. Braker: “Daar sturen we enorm op aan. Hierdoor kwamen onze exposanten continu in contact met de juiste bezoeker, waardoor ze goede zaken hebben gedaan en interessante gesprekken hebben gevoerd. Terwijl de bezoeker op zijn beurt een compleet aanbod gepresenteerd kreeg vanuit exposanten, want de gehele sector was weer vertegenwoordigd.”

De buffetpunten, verspreid over de beurshallen, hebben dit jaar plaatsgemaakt voor Food Courts. Het nuttigen van een hapje en een drankje op één van de terrassen, viel dan ook bij de bezoekers in de smaak.

Tijdens een netwerkontbijt voorafgaand aan de tweede beursdag werden de plannen voor Recreatie Vakbeurs 2020 gepresenteerd. Braker: “Er is vanuit de sector veel betrokkenheid om met ons mee te denken hoe we de beurs in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen. Ook zijn er een aantal wijzigingen in de halindeling: zo verplaatsen we Zwembad & Water en Tuin & Park van hal 2 naar hal 4, terwijl Recreatietechniek en ICT & Software juist van hal 4 naar hal 2 gaan. Ook zal een gedeelte van hal 3 in het teken staan van Recreatietechniek en ICT & Software in combinatie met Dienstverlening & Facilitair. Daarnaast schuiven we de beurs in 2020 een week naar voren: 17, 18 en 19 november.” Klik hier voor informatie.