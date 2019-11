Aftellen tot Recreatie Vakbeurs 2019

De achttiende editie van Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg staat in de startblokken. In totaal presenteren 290 exposanten zich op 26, 27 en 28 november 2019. Dat zijn 45 exposanten meer dan vorig jaar. Voor deze editie van Recreatie Vakbeurs worden in Hardenberg alle zeven beurshallen ingezet. Beursorganisator Easyfairs verwacht zo’n 8.000 recreatieprofessionals te verwelkomen op de driedaagse vakbeurs.

Op de beursvloer van Recreatie Vakbeurs staan meerdere grote marktspelers uit diverse segmenten, zoals Arcabo (chalets), Boerplay (speeltoestellen), Booking Experts (reserveringssysteem), Miele (wasmachines en vaatwassers), Wildkamp (technische materialen), Instyle Concepts (interieur) en Aqua Drolics (zwembaden). “Alle segmenten die interessant zijn voor de recreatieprofessional, zijn op de beursvloer aanwezig. Daarnaast mogen we ook tal van nieuwkomers verwelkomen, waardoor de beursvloer voor de trouwe bezoeker ook nieuwe inzichten kan bieden”, zegt Ellen Braker namens de beursorganisatie. Onder de nieuwkomers zijn onder meer Hanos (horeca groothandel), Maxxton (software), Spyder Wheelz (mobiliteit) en Expedia Group (online). Verder keren er een aantal exposanten terug op de beursvloer na een korte afwezigheid, waaronder TNT Speeltoestellen, Douma Outdoor Living, GroeNoord Ag & Turf (tuin & park) en iSlide Next Level Water Slide Experiences (waterglijbanen).

Gesegmenteerde beurshallen

De beursvloer is net als voorgaande edities ingedeeld op segment. Verder wordt in iedere beurshal een themaplein, stijlkamer of innovatieplein ingericht. In hal 1 zijn meerdere stijlkamers waar Instyle Concepts (woonkamer), Wegter (eetkamer), Leen Bakker (woonkamer) en Madino (terrasmeubilair) zich presenteren. Ook is in hal 1 een Innovatieplein waar verschillende exposanten hun nieuwste innovaties laten zien, zoals Hercules Speeltoestellen met hun Speel Jeep, Eijsink met een nieuwe app en EveryOffice Recreatie met een elektronisch fietsslot van AXA. In hal 2 (Tuin & Park) wordt een compleet park ingericht dat mede wordt verzorgd door Boomkwekerij M. van den Oever. In dit park wordt eveneens het mobiliteitsparcours gerealiseerd waar bezoekers direct het rijwiel kunnen testen. Verderop in hal 2 is het Zwembadplein dat gerealiseerd wordt belevingsarchitect Stan de Haas. In hal 3 kunnen recreatieprofessionals aanschuiven in het kennistheater. Het programma is in samenwerking met RECRON en RekreaVakkrant opgesteld in de thema’s: financiering (dinsdag), duurzaamheid (woensdag) en digitalisering (donderdag). Het Experience Center op Recreatie Vakbeurs wordt ingericht in hal 5. Hier laten exposanten hun producten ‘live’ zien en bezoekers kunnen deze direct uitproberen. Enkele exposanten die hier aanwezig zijn, zijn u. Freitzeitgeräte met Gack Spiel, JB-Inflatables, Yalp – A New Way To Play en Dutch Golf Company.

Praktische informatie Recreatie Vakbeurs

Dit jaar viert Recreatie Vakbeurs haar achttiende editie in Evenementenhal Hardenberg. In de afgelopen jaren is de beurs flink gegroeid qua exposanten- en bezoekersaantallen. Vorig jaar presenteerden 250 exposanten zich aan ruim 7800 bezoekers. Op verzoek vanuit de recreatiebranche zijn de openingstijden voor dit jaar aangepast, waardoor de beurs nu gedurende de dag geopend is. Recreatie Vakbeurs vindt plaats op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 november 2019 in Evenementenhal Hardenberg. De nieuwe openingstijden zijn van 10.00 tot 18.00 uur. Klik hier voor informatie.